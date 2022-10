Junge Talente spielen Klassik

Die beiden Musiker Vasylyna Hrynevych und Oleksandr Shykyta gestalten am Freitag (21. Oktober) den Klavierabend unter dem Motto „Klassik für Liebhaber“ im Café Arte in Havixbeck.

„Klassik für Liebhaber“ mit jungen Musiktalenten präsentiert das Kulturforum Arte am kommenden Freitag (21. Oktober) um 19 Uhr im Café Arte im Baumberger-Sandstein-Museum.

Ein besonderes Werk dieses „prominenten Klavierabends“, so der Veranstalter in seiner Konzertankündigung, ist Peter Tschaikowskis Nussknacker – mit Textrezitation durch Marion von Hagen – vierhändig gespielt. Zu hören sein werden zudem Stücke unter anderem von Scarlatti, Bach, Hess, Busoni, Rachmaninow, Scriabin und Liszt.

Die beiden Musiker Vasylyna Hrynevych und Oleksandr Shykyta wurden in der Nordukraine im Jahr 2001 geboren. Sie studierten vier Jahre am Zhytomyr Music College. Seit 2021 studieren sie an der Musikhochschule Münster. Oleksandr Shykyta bei Prof. Heribert Koch, Vasylyna Hrynevych bei Prof. Clemens Rave.

Beide Pianisten weisen trotz ihres Alters ein reiches Konzertleben auf, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland. Sie gaben erfolgreich Konzerte in den ukrainischen Konzertsälen von Kiew, Zhytomyr, Bila Tserkva. Seit Beginn ihres Studiums in Münster und nach dem Ausbruch des Angriffskrieges Russlands gegen Ukraine gaben sie sieben gemeinsame Benefizkonzerte für die Ukraine und fünf Einzelkonzerte auf den Bühnen Münsterlands.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Kartenvorbestellungen sind unter

0 25 07/15 98 möglich.