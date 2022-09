Kämpfer gegen Ungerechtigkeit

Karten können ab sofort zum Preis 25 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 17 Euro, gekauft werden – online unter www.ticket-regional.de/afg-havixbeck, im Sekretariat der AFG, bei Bücher Janning sowie über die telefonische Hotline 06 51/ 9 79 07 77.

Nach fast drei Jahren Corona-Pause startet die AFG wieder ihre beliebte Reihe „AFG Kultur pur“. „Es ist so schön, den Menschen in Havixbeck und in der Region wieder spannende und unterhaltsame Abende anbieten zu können“, freut sich Schulleiter Dr. Torsten Habbel. Er kann bei dieser Gelegenheit gleich einen Überblick über Termine in diesem Schuljahr geben: Wilfried Schmickler, Jürgen Becker, beide Kabarett, Michael Martin, Fotograf und Weltenbummler, Jan-Uwe Rogge, Erziehungsberater mit Humor, dazu noch eine Zirkus-Weihnachtsgala und Theateraufführungen des Literaturkurses der gymnasialen Oberstufe der AFG. Alle Termine werden über die Homepage veröffentlicht.

Wilfried Schmickler ist einer der großen Politkabarettisten dieses Landes. Und auch nach über 40 Bühnenjahren hört er nicht auf mit dem Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass und Intoleranz.