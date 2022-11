Karnevalisten durch und durch

Karneval kann kommen. Zumindest sind die Hohenholter schon bereit. Mit Yannick I. und Isabell I. präsentierte die HoKaGe nun das neue Prinzenpaar. Zudem gab sie weitere Details ihrer Planung für die neue Session bekannt. Die soll endlich wieder an gute Traditionen anknüpfen.

Rechtzeitig zur neuen Session hat die Hohenholter Karnevals-Gesellschaft (HoKaGe) ein neues Prinzenpaar: Yannick I. und Isabell I. Boonk regieren die Narren im kommenden Jahr. Es ist das 51. Prinzenpaar in der 56-jährigen Geschichte der HoKaGe. Besonders ist auch, dass es das elfte Prinzenpaar von der Straße „An der Aa“ ist und gleichzeitig das jüngste Prinzenpaar in der Geschichte, berichtet die HoKaGe in einer Pressemitteilung.

Sportliches Paar: Er hütet das Tor, sie reitet

Die Beiden sind sehr sportlich unterwegs. Yannick Boonk ist nun nicht nur die Nummer eins bei den Kickern von Gelb-Schwarz Hohenholte, sondern jetzt auch die Nummer eins der Hohenholter Narren. Isabell ist den Reitern besser bekannt durch ihre Erfolge für den Reitverein Bösensell, so die HoKaGe. Beide sind zudem seit Jahren auf einem Karnevalswagen zu finden. Auch in der Familie gab es schon Prinzenpaare: So waren Yannicks Großeltern Hermann und Maria Wildermann 1976 sowie sein Onkel und seine Tante Jürgen und Beate Wildermann 2001 Regenten im Hohenholter Karneval.

„Ein Prinzenpaar, karnevalistisch durch und durch“, freut sich Sekretär Jens Thewes mit Blick auf die kommende Session. Zeremonienmeister Andreas Overwaul konnte sich nur bedanken beim Findungsteam um Altprinzenpaar Andre I. und Anne I. Timmermann, dass es ein solch gute Nachfolger gefunden hatte.

Das Altprinzenpaar Anne I. und Andre I. Timmermann beglückwünschte ihre Nachfolger Yannick I. und Isabell I. Boonk.. Foto: Henning Tillmann

Posten im Elferrat sind besetzt

Der Elferrat stellte in seiner Arbeitssitzung zudem die Weichen für das Karnevalsfest: Den bislang noch nicht neu besetzten Posten des Mundschenks hat nun Malte Haumer inne. Thomas Krawinkel wird sein Stellvertreter. Auch die KJG entsendet ein neues Mitglied: So kommt für den als Beisitzer im Elferrat gewählten Björn Wildermann Paul Deupmann neu dazu. „Auch hier geht die Entwicklung und der Fortbestand des Hohenholter Karnevals mit jungen Leuten in die richtige Richtung“, findet Jens Thewes.

Nach Coronapause ist wieder ein Rosenmontagsumzug geplant

Zudem gibt die HoKaGe weitere Details ihrer Planung bekannt. So wird am Karnevalssamstag (18. Fe­bruar) neben den Tanzgruppen auch ein Männerballett auftreten. Auch Überraschungsgäste sind für die Veranstaltung, die um 20.11 Uhr beginnt (Einlass ab 19 Uhr), geplant. Ein DJ sorgt für die musikalische Begleitung. Eintrittskarten werden nur im Vorverkauf angeboten. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Am Rosenmontag (20. Fe­bruar) startet der Umzug um 10.11 Uhr in der Dorfmitte. Musikalisch unterstützt wird der Elferrat vom Spielmannszug Amelsbüren. Auch wird Bürgermeister Jörn Möltgen am Umzug und den anschließenden Vorführungen teilnehmen.

Teilnehmer sollen sich rechtzeitig anmelden

Im Vorfeld wird um Anmeldung aller teilnehmenden Wagen und Fußgruppen bei Zugkommandant Gerwin Wick (Rufnummer 01 73/ 94 95 66 7) gebeten. Zusammen werden dann wieder die Kinder aus dem St.-Georg-Kindergarten abgeholt. Im Festzelt werden diese dann einige Tänze vorführen. Auch die Tanzgruppen von GSH werden wieder auftreten. Ein Clown belustigt die Kleinen. Abgeschlossen wird der Tag durch die Tombola, die Matthias Sundorf und sein Team vorbereiten werden. Am Veilchendienstag (21. Februar) ist geplant, dass der Elferrat mit den Prinzenpaaren zum Seniorenkaffee ins Pfarrheim kommt und sich die Aufführung der Theatergruppe der Hohenholter kfd anschaut.