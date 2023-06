Kein Anschluss unter dieser Nummer

Sie sind ein Relikt aus der Zeit vor Handys, Tablets und Co. - und doch gehören sie noch zum Ortsbild in Havixbeck: die Telefonstellen der Telekom, wie sie beispielsweise an der Blickallee zu finden sind. Doch wie lange noch?

Höflich, aber dennoch falsch ist die Info, die an der sogenannten Telefonstelle an der Blickallee im Display angezeigt wird.

Es ist ein höflich formulierter Satz, der im Display der sogenannten Telefonstelle der Deutschen Telekom an der Blickallee zu lesen ist: „Entschuldigung, zurzeit gestört“ steht da. Dabei stimmt das so eigentlich nicht. Denn diese Telefonstelle, wie auch zig Tausende andere in ganz Deutschland, wurde schon vor wenigen Monaten abgeschaltet. Telefonieren kann man mit diesem einstigen Münz- und Kartengerät daher nicht mehr. Doch warum steht das Telefon noch immer in Havixbeck?