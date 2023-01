Keine Gesamtschule in Roxel

Havixbeck

Lange wurde auf die Entscheidung der Bezirksregierung gewartet, nun ist sie endlich da: Die Stadt Münster darf keine neue Gesamtschule in Roxel gründen. Die Erleichterung darüber in Havixbeck und besonders an der Anne-Frank-Gesamtschule ist groß, ging es doch auch um ihr Überleben. Doch der Streit zwischen Münster und Havixbeck könnte weitergehen.