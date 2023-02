Keine Windkraft ohne Beteiligung

Beteiligungen der Anwohner und der Bürgerinnen und Bürger allgemein sieht der grüne Bürgermeister Jörn Möltgen als Schlüssel für die Akzeptanz neuer Windkraftanlagen. Das bestätigte er jetzt wieder im Gemeinderat. Den Ratsmitgliedern berichtete er über eine Zusatzeinnahme für die Gemeinde von jährlich 70 000 Euro und über ein geplantes Projekt, das er in dieser Form ablehnt.

Auf der offiziellen Tagesordnung dazu kein Wort. Kein Wunder. Schließlich gab es ja auch rein gar nichts zu beschließen. Dennoch nahm das Thema Windkraft am Donnerstag im Gemeinderat gleich zwei Mal breiten Raum ein – ganz am Anfang im Bericht des Bürgermeisters und ziemlich am Ende bei den Anfragen der Ratsmitglieder. Aus den jeweiligen Ausführungen von Jörn Möltgen wurde recht deutlich, wie sich der grüne Verwaltungschef neue Projekte im Gemeindegebiet vorstellt.