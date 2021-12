Kinder werden zu Königen

Einen früheren Termin als sonst wählten die Organisatoren des Havixbecker Sternsingens für das traditionelle Einkleiden im Torhaus. Das hatte seine Gründe. Denn so war ein erneutes Testen der Kinder nicht nötig. Nach der Kostüm- und Gesangsprobe sind die nun fit für ihren Auftritt im Januar.

Früher als sonst üblich fand in diesem Jahr das Einkleiden der Sternsinger im Torhaus am Kirchplatz statt. „Wir wollten es noch ausnutzen, dass die Kinder durch die Schule getestet sind“, erklärt Organisator Michael Lülf das Vorgehen. Denn das erleichtere einiges im Ablauf. Zur Aktion an dem Wochenende nach dem Dreikönigstag würden dann alle Kinder über die örtliche Apotheke getestet, um mit Blick auf das Coronavirus eine sichere Aktion durchführen zu können.