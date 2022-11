Kindern in Heimen eine Freude bereiten

Weihnachtsgeschenke für rumänische Kinder in Not verpackte die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Havixbeck. Die „Aktion kleiner Prinz“ wird die Päckchen auf den Weg bringen.

Bei schönem Herbstwetter mit strahlendem Sonnenschein luden die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Havixbeck, Pina Wolter und Dr. Franziska Dittert, dazu ein, Weihnachtsgeschenke für rumänische Kinder in Not zu packen.

Kleidung, Spielsachen und Lebensmittel

Der Einladung folgten auch Freunde und Verwandte, die schon im Vorfeld Schreibwaren, Hygieneartikel, Kleidung, Spielsachen und Lebensmittel für die Päckchen sammelten. Der SPD-Ortsverein stellte weihnachtliche Süßigkeiten, Nüsse und kleine Spielsachen bereit. Unterstützung kam auch vom Verein „LVM – Helfen verbindet Menschen“, der Brotdosen, Schreibwaren und Zahnbürsten spendete, heißt es in einer Pressemitteilung der ASF.

In gemütlicher Atmosphäre befüllten die Frauen Schuhkarton um Schuhkarton für Kinder verschiedener Altersgruppen. Die Päckchen wurden liebevoll weihnachtlich verpackt. Die Organisatorinnen freuten sich, dass die Aktion einen so großen Anklang fand und ganz besonders darüber, dass eine beachtliche Zahl Päckchen zusammenkam. Die „Aktion Kleiner Prinz“ aus Warendorf zu unterstützen, sei seit Jahren schöne Tradition.

Beteiligung erwünscht

Mitte November treten die Päckchen von Warendorf aus die Reise nach Rumänien an, um Kindern in Kinderheimen und Sozialeinrichtungen eine Freude zu machen. Wer sich beteiligen will, kann noch bis zum 15. November Weihnachtspäckchen in der Größe eines Schuhkartons an der Havixbecker Sammelstelle (Baumberge-Grundschule) abgegeben. Unter www.aktion-kleiner-prinz.de erhalten Interessierte Infos zum Inhalt des Päckchens.