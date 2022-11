Kino im Dorf ist längst Geschichte

Havixbeck

Die Geschichte Havixbecks scheint viele zu interessieren. Der Bildervortrag, den Friedhelm Brockhausen und Dr. Joachim Eichler, jetzt hielten, war jedenfalls ratzfatz ausverkauft. Deshalb wird es auch eine Wiederholung geben. Die Zuhörer durften und dürfen sich auf interessante Einblicke in den Ortskern in früheren Jahrzehnten freuen. So auch auf die Geschichte, wie Havixbeck ein „modernes Gesicht" bekam.

Von Kerstin Adass