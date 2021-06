Klimageräte, Kitagebühren und Kultur-Solidaritätsfond

Viel Einstimmigkeit herrschte am Donnerstagabend im Ausschuss für Bildung und Kultur, nur beim letzten Tagesordnungspunkt gab es wenig Konsens. Die Übernahme der Elternbeiträge für alle Kinder in Kitas durch die Stadt wurde mit Gegenstimmen der CDU und FDP abgelehnt. Zuvor hatte Niko Gernitz, Fraktionssprecher der SPD, den Beschlussvorschlag so weit zurückgezogen, dass nur noch eine Übernahme der Gebühren für ein Elterneinkommen bis zu 49 000 Euro im Jahr zur Diskussion stand. Langfristiges Ziel müsse eine vollständig gebührenfreie Bildung sein, unterstrich Gernitz in der Sitzung seinen Standpunkt.

Pandemiegeplagte Kulturschaffende dürfen sich über die Einrichtung eines Solidaritätsfonds freuen, der im Gremium beschlossen wurde. Freie Kulturschaffende, die überwiegend ihr Einkommen aus ihrer künstlerischen Tätigkeit beziehen, sind berechtigt einen Antrag zu stellen. Ebenfalls antragsberechtigt sind Kulturvereine und -initiativen sowie entsprechende Einrichtungen oder Veranstalter. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Lüdinghausen. „Das Fördervolumen beträgt insgesamt 16 000 Euro. Es setzt sich aus den Einnahmen aus Bußgeldverfahren zusammen, die in 2020 bei Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung eingenommen wurden“, erklärte der Beigeordnete Matthias Kortendieck im Ausschuss. Beantragt werden könne im Einzelnen ein maximaler Beitrag von 2000 Euro.

Den Antrag der FDP-Fraktion zur Beschaffung von stationären Frischluft- und Klimageräten für Kitas und Grundschulen als coronagerechte Maßnahme wurde bereits von der Verwaltung in seiner Beschlussvorlage abgelehnt. Allerdings mit dem Hinweis: Sollte eine Förderung auch auf mobile Raumluftreiniger ausgedehnt werden, ist der FDP-Antrag dem Ausschuss erneut vorzulegen. „Hier warten wir das neue Förderprogramm des Bundes ab, das bereits angekündigt ist“, sagte Kortendieck.

Darüber hinaus stellte Fachbereichsleiter Dominik Epping den aktuellen Stand der Umsetzung des Medienentwicklungsplans vor. Dabei zeigte sich, dass die Grund- und weiterführenden Schulen für die besonderen Anforderungen der Corona-Pandemie technisch gut aufgestellt waren. Lehrer und Schüler konnten von angeschafften iPads und der digitalen Infrastruktur beim Distanzunterricht profitieren.

Darüber hinaus wurde die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung beschlossen. Im Haushalt 2021 sind dafür bereits 10 000 bereitgestellt.