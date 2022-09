Klostermühle erhält ein neues Rad

Leader-Projekt an der Münsterschen Aa in Hohenholte

Der Zahn der Zeit hat stark am hölzernen Mühlrad der Klostermühle an der Münsterschen Aa in Hohenholte genagt. 30 Jahre liegt dessen letzte Erneuerung inzwischen zurück. Damals, im Jahr 1992, war passend zur 850-Jahr-Feier Hohenholtes ein neues Mühlrad an dem historischen Gebäude installiert worden. Zwischenzeitlich wurde das 875-jährige Bestehen des Stiftsdorfes gefeiert, und genau dort entstand die Idee, der Mühle als Wahrzeichen des Ortes wieder zu frischem Glanz zu verhelfen.