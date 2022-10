Kollegialer Austausch der Hufschmiede

Gesunde Hufe sind für Pferde als Lauf- und Fluchttier besonders wichtig. Und diese Hufe brauchen Pflege, um die sich insbesondere Hufschmiede regelmäßig kümmern. Alle sechs bis acht Wochen besucht der Schmied in der Regel seine vierbeinigen Kunden. Am vergangenen Wochenende trafen sich rund 120 Hufschmiede zu einer Fachveranstaltung „Hufbeschlag“ in der Reithalle auf dem Hof Niehoff in Hohenholte. Zu dieser Tagung hatte die Lehrschmiede Niemerg aus Münster gemeinsam mit dem Fachverband Metall Nordrhein-Westfalen eingeladen.

Tierarzt Dr. Lutz Ahlswede aus der Prüfungskommission verabschiedet

Anlässlich dieser Veranstaltung wurde Tierarzt Dr. Lutz Ahlswede aus der Prüfungskommission für Hufschmiede von Vertretern des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) und Rolf Mischke, Fachgruppenleiter Hufbeschlag beim Fachverband Metall NRW, verabschiedet. „Ich habe gar nicht herausbekommen, wie lange Dr. Ahlswede dieses Ehrenamt innehatte“, sagte Anne Waters, Tierärztin beim Lanuv. Die meistgehörte Antwort von den Kollegen habe gelautet: „schon immer“.

Ahlswede sei nicht nur mit Leib und Seele Tierarzt gewesen, sondern habe sich auch immer mit besonderer Empathie um die Hufschmiede-Prüflinge gekümmert. Zudem habe er mitgewirkt an der Modernisierung und auch für den Erhalt der Prüfungspflicht. „Sie haben die Maßstäbe für Ihren Nachfolger hoch gesetzt“, betonte Waters. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Vivian Stevermüer überreichte sie Ahlswede ein Präsent.

Nachfolger von Ahlswede in der Prüfungskommission ist Tierarzt Dr. Friedrich Appelbaum aus Odenkirchen. „In die großen Spuren meines Vorgängers muss ich noch reinwachsen,“ sagte dieser. Ahlswede habe vor über 15 Jahren diese Verantwortung für die angehenden Hufschmiede übernommen und das Ehrenamt mit der Betonung auf dem Wort „Ehre“ gelebt, so Appelbaum.

„Alles das, was hier heute über mich gesagt wurde, habe ich gar nicht mitbekommen“, sagte Ahlswede mit einem Augenzwinkern. Er habe in seiner Laufbahn viele tolle Schmiede kennengelernt. Es sei ihm immer wichtig gewesen, die jungen Leute in der Prüfung sowohl fachlich als auch menschlich zu bewerten. Bernd Niehoff, Inhaber der Lehrschmiede Niemberg, freute sich über das große Interesse an der Tagung, bei der er Schmiede aus der gesamten Bundesrepublik begrüßen konnte.

Es gab unter anderem Fachvorträge zu tiergesundheitlichen Themen, bei denen der Hufschmied mit seiner Expertise neben den Tierärzten auch gefragt ist. Behandlungsmöglichkeiten bei speziellen Huferkrankungen wurden ebenfalls erörtert. Zudem erläuterte eine Juristin des Fachverbandes rechtliche Fragen zum Mindestlohn. An einigen Messeständen wurden alternative Beschlagmöglichkeiten vorgestellt. Außerdem gab es Werkzeuge für jeden Bedarf. Zudem gab es ausreichend Gelegenheit zum kollegialen Austausch untereinander.