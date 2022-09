Kommission bittet um Mithilfe

Die deutsch-französische Städtepartnerschaft zwischen Havixbeck und Bellegarde besteht im kommenden Jahr 50 Jahre. Dieses Jubiläum soll mit den Bürgerinnen und Bürgern groß gefeiert werden, und zwar in beiden Orten. „Wir sind mit unseren französischen Freunden übereingekommen, die Hauptfeierlichkeiten in Havixbeck und später eine weitere Feier in Bellegarde durchzuführen“, berichtet die Vorsitzende der Kommission zur Pflege der Städtefreundschaft, Cäcilia Gudorf-Brocks.

Feiern in Havixbeck und Bellegarde

Wer mitfeiern möchte, sollte sich die Termine bereits in den Kalender für das Jahr 2023 eintragen. In Havixbeck finden die Feierlichkeiten vom 18. bis 21. Mai (Christi Himmelfahrt bis Sonntag) und in Bellegarde vom 15. bis 17. September (Freitag bis Sonntag) statt. Dann wird in besonderer Weise auch an den Beginn der Freundschaft erinnert. Besiegelt wurde diese am 2. September 1973 durch die Unterschriften der damaligen Bürgermeister Anton Mühlenbeck und Yvon Plisson auf der Partnerschaftsurkunde.

„Für das Jubiläum im Mai in Havixbeck möchten die Kommission für Städtefreundschaft und die Gemeinde Havixbeck ein Angebot für alle Havixbecker machen“, erläutert Cäcilia Gudorf-Brocks. Da Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums für die Kommission eine große Herausforderung darstellt, hat sie zwischenzeitlich örtliche Vereine in einem Brief um Unterstützung gebeten.

Festakt auf Haus Havixbeck

Die Eckpunkte des Jubiläumsprogramms sind bereits festgelegt. Am 19. Mai (Freitag) ist ein Festball mit Buffet, Musik und Tanz im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule vorgesehen. Der Festakt mit erneuter Besiegelung der Städtepartnerschaft, Ansprachen und musikalischer Umrahmung findet am 20. Mai (Samstag) im Innenhof des Hauses Havixbeck statt. „Danach wollen wir ein Fest für Klein und Groß anbieten. Dafür hat uns Familie von Twickel die Parkanlagen von Haus Havixbeck zur Verfügung gestellt. Es soll ein Fest von Havixbeckern für Havixbecker und Bellegarder sein“, beschreibt die Kommissionsvorsitzende den Rahmen.

Geselliges Miteinander im Schlosspark

Mit der Hilfe der Vereine möchte die Kommission im Schlosspark ein geselliges Miteinander mit Kuchentheke, Bier- und Weinständen, Picknickmöglichkeiten, Spielen für Kinder, Schminkstand und vielem mehr anbieten. Die Vereine könnten sich dabei auch präsentieren. „Wir sind jetzt in die Feinplanung eingestiegen und sind natürlich für Ideen und Angebote dankbar“, ruft Cäcilia Gudorf Brocks zum Mitmachen auf.

Vereine und weitere Interessierte, die bei der Planung und Durchführung des Jubiläumswochenendes mitwirken möchten, können sich bis zum 18. Oktober (Dienstag) bei Cäcilia Gudorf-Brocks,

01 71/8 18 77 07, E-Mail: gudorf-brocks@t-online.de, melden. Am 24. Oktober (Montag) ist um 19 Uhr ein Planungstreffen vorgesehen.