Kommunale Kita soll aufgestockt werden

Havixbeck

Trotz schon bereits bestehender Bauvorhaben werden die Kita-Plätze in Havixbeck im kommenden Jahr nicht ausreichen. Deshalb will die Verwaltung nun die kommunale Kita im Flothfeld aufstocken und damit auch die Containerlösung überflüssig machen. Am Dienstag beschäftigt sich der Schulausschuss mit dem Vorschlag.

Von Henning Tillmann