König und Kaiser gesucht

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen liegen erst wenige Wochen hinter der Havixbecker Kolpingsfamilie, da steht schon das nächste größere Event vor der Tür. Die Vorbereitungen zum 101. Stiftungsfest inklusive Schützenfest laufen derzeit auf Hochtouren. Fest steht: Es wird ein besonderes Ereignis. Denn in diesem Jahr werden nach dreijähriger Zwangspause nicht nur die Nachfolger des seit 2019 amtierenden Königspaares Jürgen und Andrea Rump gesucht. Wie immer alle fünf Jahre wird auch ein neues Kaiserpaar ausgemacht. Ludger und Ulla Lutum hatten sich 2017 dazu gekrönt.

Schon traditionell besteht das Stiftungsfest der Kolpingsfamilie Havixbeck aus zwei Teilen. Aus einem Gottesdienst mit anschließender Feierstunde, in der Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt werden, und dem Schützenfest.

Feierstunde auf der Vogelwiese

Der erste Teil wird am 4. August (Donnerstag) stattfinden, der andere zwei Tage später. Zum Auftakt des Stiftungsfestes am Donnerstag wird die Heilige Messe um 19 Uhr erstmals auf der Vogelwiese am Stopfer gefeiert. So hatten es zuletzt auch schon die Bürgerschützen St. Dionysius gehalten. Die Kolpingsfamilie adaptiert nun die gute Idee. In der anschließenden Feierstunde, auch auf der Vogelwiese, werden die Jubilare geehrt. Schließlich wird Friedhelm Brockhausen noch einen Vortrag mit Havixbecker Bezug halten.

Schützenfest mit Kaiserschießen

Der zweite Teil des Stiftungsfestes, das Schützenfest, ist dann am 6. August (Samstag). Um 11 Uhr ist zunächst das Antreten am Torbogen. Anschließend erfolgt der Abmarsch zur Vogelwiese unter musikalischer Begleitung des Havixbecker Blasorchesters und mit zwischenzeitlicher Kranzniederlegung am Ehrenmal. Voraussichtlich ab 13 Uhr wird dann das Königsschießen ausgetragen, bei dem der Nachfolger von König Jürgen Rump gesucht wird. Der hatte seine Regentschaft um zwei Jahre verlängert. Beim Kaiserschießen schließlich wird der Nachfolger von Ludger Lutum gesucht.

Für das leibliche Wohl an der Vogelstange sei natürlich gesorgt, teilt die Kolpingsfamilie in einer Ankündigung mit. Kühle Getränke, Pommes, Currywurst, Kaffee und Kuchen stehen demnach bereit. Für die Kinder gibt es zudem Hüpfburg und Kinderschminken.

Öffentlicher Festball im Forum

Nach dem Kaiserschießen wird es um 16.30 Uhr einen Festumzug zurück ins Dorf geben. Vor dem Torbogen findet anschließend die Proklamation der neuen Majestäten und der Fahnenschlag zu ihren Ehren statt. Um 20 Uhr beginnt schließlich der öffentliche Festball im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule mit Musik von einem DJ. Der Eintritt dazu ist frei. Alle Bürgerinnen und Bürger sind der Kolpingsfamilie willkommen.