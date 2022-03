Konkurrenz belebt das Geschäft

„Ohne dich, Werner, würden wir heute nicht hier sitzen.“ Mit diesen Worten würdigte Ruth Cramer, Vorsitzende des Imkervereins Havixbeck und Umgebung, zu Beginn des 20. Havixbecker Imkertags die Verdienste ihres Vorgängers Werner Gerdes. Der hatte die Veranstaltungsreihe vor über 20 Jahren aus der Taufe gehoben. Der Corona-Pandemie geschuldet waren es diesmal „nur“ etwa 100 Interessierte, die sich im Saal des Gasthauses Overwaul eingefunden hatten.

Mit Spannung erwarteten sie den Vortrag von Berufsimker Bernhard Heuvel über die „Zwei-Königinnen-Betriebsweise“. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Betriebsweise, die für eine Imkerei einige Vorteile bringt: Zwei Bienenvölker mit je einer Königin werden – separiert durch ein bienendichtes Trennschied – gemeinsam in einem Brutraum geführt. Der Kontakt zwischen den beiden Volksteilen besteht nur über die Honigräume, die durch ein Absperrgitter vom Brutraum getrennt sind. Die beiden Königinnen können sich somit nicht gegenseitig bekämpfen.

Dank an Ehrenvorsitzenden Werner Gerdes

Diese Methode führe, so der Referent, zu riesigen Bienenmassen, da die beiden Königinnen in Konkurrenz zueinander träten. Damit schlüge der Imker zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen habe er gute Honigerträge, zum anderen immer genügend Ressourcen. Letzteres sei für ihn, erklärte Bernhard Heuvel, das wichtigere Argument. In seinem Betrieb kämen auf 16 Bienenvölker immer vier Zwei-Königinnen-Völker. Damit habe er stets Ersatz zur Hand, falls in einem Volk Probleme auftreten sollten.

Ausführlich ging der Referent auf die Völkerführung im angepassten Brutraum ein, die einräumige Betriebsweise mit dem Schied. Der Sinn des angepassten Brutraums sei in erster Linie, diesen an die Legeleistung der Königin anzupassen. Ein kompaktes Brutnest benötige weniger Pflegebienen, und somit könnten diese früher mit der Sammeltätigkeit beginnen.

Zum Ende seines Vortrags ging Heuvel auch auf die Varroa-Behandlung ein. Den Zuhörern schwirrte der Kopf bei so vielen Informationen. Mit einer Fragerunde endete der erste Teil des Tages.

Am Nachmittag informierte Bienenzuchtberater Ingo Lau über die Herstellung von perfektem Cremehonig. Fast jeder deutsche Honig kristallisiere nach einiger Zeit ganz von allein und würde ohne Bearbeitung zum Teil sehr hart oder grobkörnig. Bei den Kunden komme das meist nicht gut an. Ziel sei es, gut streichfähigen Honig abzufüllen, der ohne spürbare Kristalle auskommt.

Viele Informationen zur Verbesserung der Legeleistung

Werde der Honig im Glas zu fest, sei die Kristallisation vor dem Abfüllen noch nicht abgeschlossen gewesen. Entweder wurde flüssig abgefüllt oder mit dem Rühren zu spät begonnen. Wer ein Aushärten des Honigs und eine grobkörnige Konsistenz vermeiden möchte, müsse für ein gleichmäßiges und feines Auskristallisieren sorgen, erklärte Ingo Lau. Grundsätzlich sei der Honig direkt nach dem Schleudern und Abschäumen zu rühren. Dabei gehe es primär um einen Temperaturausgleich und eine Homogenisierung. Beim Rühren komme es weniger auf die Dauer an, sondern darauf, dass der Honig vollständig bewegt werde.

Hinsichtlich der Rührgeräte gab Ingo Lau den anwesenden Imkern ebenfalls wertvolle Hinweise: Wichtig sei, dass sie so konstruiert seien, dass keine Luft eingearbeitet wird und es zu keinem Metall- oder Kunststoffabrieb der Lagerbehälter kommt.