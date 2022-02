„Konstruktive Mitarbeit im Rat wäre hilfreicher“

Die geplante Kita an der Münsterstraße ist auch der SPD wichtig. Sie werde alles dafür tun, dass die Finanzierung gesichert werden kann.

Die SPD Havixbeck nimmt Stellung zu den Vorwürfen der CDU bezüglich des Kita-Projektes an der Münsterstraße:

„Einen Wahlkampfauftakt hat offensichtlich die CDU Havixbeck gestartet! Der Vorwurf an Bürgermeister Jörn Möltgen, aus einem Krisentreffen zur Situation ‚Kita Münsterstraße‘ einen Wahlkampfauftritt zu machen, lässt eher die Frage aufkommen, ob die CDU den Verlust ihrer Mehrheit im Rat noch immer nicht verwunden hat.“ Der CDU sollte bekannt sein, dass die Gemeinde nicht berechtigt ist, eine Bauaufsicht von Investoren in die Hand zu nehmen.

Zusammen mit der Verkündung des Bündnisses zwischen Grünen und SPD wurde deutlich auf den gemeinsamen Gestaltungswillen hingewiesen, so die SPD, „die Hand war und ist ausgestreckt. Für die Bürgerinnen und Bürgern – auch für die Wähler der CDU – wäre die konstruktive Mitarbeit im Rat zur Lösung des Problems hilfreicher als wohlfeile und provokante Presseartikel.“ Bisher zeige sich die CDU leider nicht als Opposition, „die relevante Fragen stellt, und durch gut argumentierte Anträge konstruktiv inhaltlich mitarbeitet: Überzeugende Vorschläge zur Gestaltung der Gemeinde waren bisher leider rar gesät“, kritisiert die SPD. Der Ortsverein stehe gemeinsam mit den Grünen vor der großen Aufgabe, den Stau – „verursacht durch die über Jahre und Jahrzehnte dominierende Mehrheitsfraktion der CDU“ – aufzulösen und Havixbeck gleichzeitig fit für zukünftige Herausforderungen zu machen. Hierin wurde bei den Haushaltsbeschlüssen für die nächsten Jahre der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die CDU habe dem Etat ihre Zustimmung verweigert. Was ihr gutes Recht, sie solle sich jedoch auch einmal fragen, „wofür sie eigentlich steht, wenn sie alle Vorschläge ablehnt“.

„Die Hand war und ist ausgestreckt“

Durch die „kurzsichtige Politik“ der ehemaligen Minister Seehofer (CSU) und Altmaier (CDU) konnte es zur jetzigen Situation bei der Förderung kommen, die nun dringend eine Modifizierung der Förderkriterien erforderlich macht. Jetzt mit dem Finger auf die Ampelregierung zu zeigen, ist an Durchsichtigkeit nicht zu überbieten, findet die SPD.

„Problemlösungsorientiertes Handeln finden wir hier eher beim Bürgermeister, der über die grüne Bundestagsabgeordnete für unseren Kreis den direkten Draht in das Wirtschaftsministerium sucht.“ Anders mache es die CDU mit ihrem Bundestagsabgeordneten beim Tierheim Lette auch nicht. Und wer hindert denn die CDU Havixbeck und Herrn Henrichmann an einer Kontaktaufnahme mit der Verwaltung, um gemeinsam mit dem Bürgermeister die momentane Situation bezüglich Kita-Neubau zu lösen?“

Die SPD werde, so heißt es in der Stellungnahme weiter, alle Kontakte nutzen, um hier zu einer Lösung zu kommen, damit die dringend benötigten Plätze geschaffen werden können.

Auch die Corona-Lage in den letzten zwei Jahren hat einen wesentlichen Anteil an Verzögerungen gerade im Investoren- und Baubereich, hierfür die Verantwortung dem Bürgermeister zuzuschieben, ist kein guter Stil, heißt es abschließend.