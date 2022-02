„Konstruktive Oppositionspolitik“

Andreas Lenter ist einstimmig als Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Havixbeck bestätigt worden. An der ersten Jahreshauptversammlung in Präsenz nach drei Jahren konnte er wegen eines positiven Tests allerdings nicht teilnehmen, berichtet die CDU in einer Pressemitteilung. „Die CDU in Havixbeck hat ihre neue Rolle in der Opposition angenommen und wird wieder wahrgenommen“, verlas der Fraktionsvorsitzende Thorsten Webering in Vertretung seinen Bericht. Im Forum der AFG blickte er auf den Landtagswahlkampf: „Wir wollen Dr. Julian Allendorf mit einem starken Mandat nach Düsseldorf schicken.“ Der Kandidat aus Nottuln nahm ebenso an der Versammlung teil wie der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann.

Bei der Landtagswahl erwartet Allendorf, der im Wahlkreis Münster III/Coesfeld III antritt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit SPD und Grünen. „Unser Spitzenkandidat und Ministerpräsident Hendrik Wüst steht für eine klare Sprache, für einen modernen Politikstil, Bodenständigkeit und Mut zur Veränderung“, betonte er. Zudem hob er die erfolgreiche Politik von Innenminister Herbert Reul hervor, der die Innere Sicherheit in NRW gestärkt habe.

Unterstützung für Dr. Julian Allendorf

Zu den Schwerpunktthemen für den Wahlkampf zählte er Mobilität, Wohnen und Bildung. Allendorf befürwortete Entlastungen bei der Grunderwerbssteuer, damit sich junge Familien Wohneigentum leisten könnten. Beim Wohnungsbau regte er einen Masterplan für Stadt und Land an. Die Zusammenarbeit zwischen Münster und dem Umland will er auch in der Schulpolitik fördern. Bei der Frage nach einem weiteren Gesamtschulstandort in Münster setzt er sich für eine Konsenslösung ein.

Marc Henrichmann berichtete aus Berlin. Dabei kritisierte er die FDP, die immer weiter auf die rot-grüne Linie umschwenke. Dass der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck die Axt an die KfW-Förderung angelegt habe, schade nicht nur Häuslebauern und Unternehmen. „Weil jetzt Mittel für den Neubau fehlen, wird es wahrscheinlich kein Tierheim für den Nordkreis mehr geben“, bedauerte er.

Henrichmann kritisiert Habeck

Deutschland habe eine Regierung, die nicht regiert. Als Beispiel führte er die Diskussion um die Impfpflicht ein, für die die Ampel keine Gesetzesvorlage eingebracht habe. Die Union habe deshalb ein Impfvorsorgegesetz vorbereitet. Dieses sehe abgestufte Mechanismen vor, um auf neue Virus-Varianten reagieren zu können. „Das bietet den Menschen Orientierung.“

Henrichmann forderte die Bundesregierung dazu auf, alles für bezahlbare Energiepreise zu tun. In der wichtigen Debatte über den Klimaschutz müsse auch die soziale Frage beachtet werden. Große Sorge bereitet ihm Russlands Krieg in der U­kraine. „Es braucht klare Signale, auch in Richtung China“, meinte er mit Blick auf den Konflikt mit Taiwan.

Wie die Union im Bund habe auch die CDU in Havixbeck zu einer konstruktiven Oppositionspolitik gefunden. „Macht weiter so“, ermunterte er. Dass die Havixbecker Christdemokraten für ihre Aktivitäten auf eine gut gefüllte Kasse zurückgreifen können, verdeutlichte Schatzmeister Webering in seinem Kassenbericht.

Der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann (l.) und Landtagskandidat Dr. Julian Allendorf (3.v.r.) mit dem neuen CDU-Vorstand, bestehend unter anderem aus Kader Selmi, Jens Thewes, Marlies Arning, Anke Leufgen, Thorsten Webering, Dirk Dirks, Tobias Hertel, Mechthild Volpert-Bertling, Gisela Weitkamp, Elisabeth Stüper, Andreas Kleefisch und Markus Pecoroni. Foto: CDU Gemeindeverband Havixbeck

Bei den Vorstandswahlen wurde neben dem Gemeindeverbandsvorsitzenden Andreas Lenter auch seine Stellvertreterin Gabriele Weitkamp einstimmig bestätigt. Thorsten Webering bleibt Schatzmeister, neuer Schriftführer ist Tobias Hertel. Dem Vorstand gehören zehn Beisitzer an: Christian Albrecht, Marlies Arning, Dirk Dirks, Andreas Kleefisch, Anke Leufgen, die zudem als Mitgliederbeauftragte fungiert, Markus Pecoroni, Kader Selmi, Elisabeth Stüper, Jens Thewes und Mechthild Volpert-Bertling.

Einen besonderen Jubilar galt es noch zu ehren: Anton Mühlenbeck, ehemaliger Bürgermeister und langjähriges Ratsmitglied, gehört seit 60 Jahren der CDU an. Seit 50 Jahren Mitglieder sind Michael Schultze, Wolfgang Geschwinder, Godehard Fries, Martin Reeb, Franz Josef Schulze Schleithoff, Prof. Siegfried Ahrend, Prof. Withold Dame, Walter Kurtz, Christa Lefert und Hans-Jörg Zedow. Auf 25 Jahre blicken zurück: Hubertus Spüntrup, Heinrich Jeiler, Albert Tigger, Hildegard Brinkforth-Kemper, Matthias Sundorf und Klaus Gremme.