Erinnerungen an ein schweres Verbrechen

Mit einem schweren Verbrechen befasst sich die neue Sonderausstellung im Baumberger-Sandstein-Museum. Ab heute bis zum 20. November ist sie unter dem Titel „Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ zu sehen.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte der 20 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, die von November 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme für medizinische Experimente missbraucht wurden. Zur Vertuschung der Versuche wurden die zehn Mädchen und zehn Jungen kurz vor Kriegsende in die als KZ-Außenlager genutzte Schule am Bullenhuser Damm gebracht und im April 1945 in den dortigen Kellerräumen von der SS ermordet, heißt es in der Ankündigung.

Journalist Günther Schwarberg macht Geschichte publik

Nachdem die Geschichte in Hamburg fast in Vergessenheit geraten war, machte der Journalist Günther Schwarberg sie 1979 durch eine Artikelserie im Magazin „Stern“ sowie mehreren Publikationen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Durch aufwendige Recherche fand Schwarberg Angehörige der ermordeten Kinder, mit denen er die Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm gründete sowie 1980 die Gedenkstätte Bullenhuser Damm.

Die Vereinigung organisiert seit 1979 die jährliche Gedenkfeier am 20. April und hält den Kontakt zu den Angehörigen weltweit. Das Sandsteinmuseum erhält die Ausstellung durch Kontakt zur Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm, teilt das Museum mit.

Vereinigung hält Kontakt zu den Angehörigen weltweit

Im April 2015 kamen zum 70. Jahrestag des Kindermordes über 50 Jugendliche aus fünf europäischen Ländern in Hamburg zusammen, um sich mit der Geschichte der Kinder vom Bullenhuser Damm und deren Folgen auseinanderzusetzen. Die Schüler aus Polen, Italien, Frankreich, den Niederlanden (die Länder, aus denen die 20 Kinder kamen) und aus Deutschland recherchierten zuerst in ihren Heimatländern: Sie gingen auf Entdeckungstour in ihren Städten, interviewten Angehörige und besuchten Archive. Wer waren die Kinder, wird an sie gedacht, wie sieht es mit der Erinnerungskultur in meiner Stadt aus?

Neben der historischen Geschichte erzählt die Ausstellung von der jährlichen Gedenkfeier, von dem Jugendprojekt, den Gedanken der Jugendlichen zu dem Thema und endet im Heute: Wann fängt Diskriminierung an?

Auch in Havixbeck werden sich Jugendliche mit diesen Fragen befassen. Nach Vorbereitung in der Schule werden Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule am 19. Oktober die Ausstellung besuchen.