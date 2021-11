Koordinierungsteam übernimmt vom Pfarreirat

An die Stelle des Pfarreirates rückte in der Katholischen Kirchengemeinde ein sogenanntes Koordinierungsteam. Damit betrat die Pfarrei Neuland. Neu gewählt wurden zudem fünf Mitglieder es Kirchenvorstands.

Der scheidende Pfarreirat der Katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg hatte sich in einem längeren Prozess unter Begleitung durch das Bischöfliche Generalvikariat in Münster dazu entschieden, etwas Neues auszuprobieren. So gibt es nun erstmals ein sogenanntes Koordinierungsteam, welches Ideen und Vorschläge aus der Gemeinde aufnehmen, bündeln und bei der Realisierung unterstützen soll.

Koordinierungsteam hat fünf Mitglieder

Am Samstagabend wurden die fünf Mitglieder dieses Teams durch eine Bestätigungswahl in der St.-Dionysius-Kirche legitimiert. Mit diesem Schritt betritt die Pfarrei Neuland. „Es kann gerade am Anfang auch etwas holprig werden, aber das ist bei einem Neustart ja auch nicht ungewöhnlich“, so formulierte es die scheidende Pfarreiratsvorsitzende Maria Lohmann, die 20 Jahre dem Gremium angehörte. Für das neue Team bestätigt wurden Sarah Lülf, Lothar Kosbab, Annette Beckmann, Andreas Messing und Dr. Johannes Schnocks.

Kirchenvorstandswahl

Am Sonntag wurde es dann ab 18 Uhr spannend im Torhaus am Kirchplatz. Dort wurden die circa 2000 Wahlbriefe für die Wahl zum Kirchenvorstand geöffnet, kontrolliert und ausgezählt. Das Ergebnis der Wahl sind fünf neue Mitglieder im Kirchenvorstand der Pfarrei in Havixbeck und Hohenholte. Christian Albrecht, Normen Lülf, Bernhild Schmitz-Heuer, Udo Wegmann und Christian Wöstmann sind gewählt worden.

„Allen Personen, die sich für ein Ehrenamt in unserer Pfarrei zur Verfügung stellen, gebührt unser aufrichtiger Dank“, betonte Pfarrer Marc Heilenkötter. „Ehrenamtlich Engagierte wollen sich in der Regel nicht mehr so langfristig binden – man findet leichter Personen für einzelne Projekte. Unter diesen Vorzeichen bin ich besonders dankbar, dass es immer noch Menschen gibt, die zum Wohle der gesamte Gemeinschaft ihre Zeit, ihre Talente sowie ihre Energie und Fantasie einsetzen“, so Heilenkötter.