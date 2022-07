„Kosten fliegen uns um die Ohren“

Es ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, die Bürgermeister Jörn Möltgen da argumentativ unternimmt. Panik machen will er auf keinen Fall, wie er ausdrücklich betont. Bei allem, was derzeit in der Verwaltung diskutiert werde, gehe es erstmal nur um mögliche Eintrittsszenarien. Gleichzeitig sieht er aber dennoch dringenden Handlungsbedarf für die Gemeinde und für alle Bürgerinnen und Bürger beim Thema Energiesparen: „Es kommt auf jeden Tag an“, so Möltgen mit Blick auf die deutschlandweite Versorgung in den kommenden (Winter-)Monaten.

