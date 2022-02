Kreis genehmigt Werbeanlage an der Blickallee

Aus städtebaulicher Sicht führt das Fernmeldegebäude an der Blickallee eher ein Schattendasein. Es handelt sich um einen schlichten Zweckbau, in dem die Telekommunikationstechnik beheimatet ist.

Doch die prominente Lage des Grundstücks an einer stark frequentierten Straße im Ortskern rief offensichtlich Werbetreibende auf den Plan. Gar nicht begeistert von dieser Entwicklung ist mit Blick auf das Ortsbild Bürgermeister Jörn Möltgen, wie er jetzt im Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen kundtat.

Werbetafel am Blickpättken

Im Sommer des vergangenen Jahres habe die Gemeindeverwaltung einen Antrag auf Zulassung einer Werbeanlage auf dem Grundstück unmittelbar neben dem sogenannten Blickpättken erreicht, berichtete Möltgen im Ausschuss. Insgesamt sei die Anlage circa 4,30 Meter hoch. Die Werbefläche messe 3,90 mal 2,20 Meter. Die dort gezeigte Werbung solle in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fernmeldebetrieb stehen.

„Obwohl die Verwaltung wegen der Lage, der Größe und dem fehlenden Bezug zum Zweck des Grundstückes immer wieder auf die Störung des städtebaulichen Bildes an dieser Stelle hingewiesen hat, konnte die Genehmigung der Anlage durch den Kreis Coesfeld nicht verhindert werden“, ärgert sich Jörg Möltgen. Im Dezember habe der Kreis nach intensiver rechtlicher Prüfung die Genehmigung erteilt. Wann mit dem Bau begonnen werde, sei der Verwaltung nicht bekannt.

Brief an das Telekommunikationsunternehmen

Um das Straßenbild an dieser Stelle nicht mit Werbung zu überfrachten, will der Bürgermeister allerdings nichts unversucht lassen. „Ich spiele mit dem Gedanken, dem Telekommunikationsunternehmen einen Brief zu schreiben“, kündigte Jörn Möltgen an. Dabei setzt er auch auf die Unterstützung der Ratsmitglieder. Der Bürgermeister bat im Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen darum, dass Vertreter der Fraktionen das Schreiben mitunterzeichnen und so ebenfalls ihren Unmut über die geplante Werbeanlage äußern.