Kritische Kommentare häufen sich

Nach den politischen Beschlüssen im Herbst blieb es zunächst ruhig. Mit Beginn der vorbereitenden Arbeiten für die beiden Flüchtlingscontainer auf den Flächen gegenüber dem Hallenbad und am Friedhof scheint das Thema aber mehr ins Bewusstsein zu rücken. Und offensichtlich gefällt nicht jedem die mehrheitlich gefundene (Not-)Lösung.

Zum Hintergrund: Der Gemeinderat hatte im September beschlossen, zur Schaffung zusätzlicher Unterbringungsmöglichkeiten zwei Containerunterkünfte für nominell jeweils etwa 48 Personen zu errichten und gleichzeitig einen Gebäudeneubau zu planen. Über den grundsätzlichen Bedarf der Gemeinde an zusätzlichen Unterkünften bestand damals fraktionsübergreifend absolute Einigkeit, was angesichts der Faktenlage auch nicht weiter verwunderte.

Denn ungefähr seit dem Sommer des vergangenen Jahres werden deutschlandweit immense Zuwächse bei den Flüchtlingsströmen verzeichnet und die Kommunen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Menschen unterzubringen. Was andernorts bereits zu einer Belegung von Turnhallen führte, konnte in Havixbeck bislang verhindert werden – unter anderem durch die kurzfristige Anmietung von Räumen im Stift Tilbeck.

Doch der Bedarf ging darüber hinaus und wird dies absehbar auch weiterhin tun, weshalb die Politik im Herbst einstimmig der schnellen Anschaffung der beiden Container (einer davon per Miete) und dem zeitnahen Bau einer festen Unterkunft zustimmte. Lediglich über den besten Standort für die Container gab es leichte Diskussionen, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die zunächst in den Blick genommenen gemeindlichen Flächen im Außenbereich nicht geeignet sind.

CDU und FDP waren anschließend dafür, beide Unterkünfte auf der Fläche am Friedhof unterzubringen. SPD und Grüne votierten dafür, jeweils eine am Friedhof und eine am Hallenbad aufzustellen – mit dem Argument, eine zu große Konzentration an einem Standort samt möglicher Folgeprobleme zu vermeiden. CDU und FDP enthielten sich schließlich, sodass der Beschluss im Rat formal einstimmig ausfiel.

Verwaltung bekommt nach Baubeginn mehr Anfragen

Nach dem Beginn der Bauarbeiten haben sich nun aber bei der Verwaltung Anfragen zur Errichtung der Notunterkünfte gehäuft. Auch in den sozialen Medien sind vermehrt Kommentare zu verzeichnen. Vereinzelt brächten diese auch deutliche Ressentiments hervor, heißt es dazu in einer Mitteilung der Verwaltung. Erschreckend seien die neuen Töne, die Einzelne über unterschiedliche Kanäle angeschlagen hätten.

Bürgermeister Jörn Möltgen (Grüne) ist es jedoch wichtig, zu betonen, dass es sich dabei seiner Meinung nach – bis auf wenige Ausnahmen – nicht um rassistische Motive handelt. „Häufig ist Angst, getrieben durch Desinformation, der Hintergrund für grenzwertige Äußerungen“, sagt er. Gleichwohl stelle die Gemeinde fest, dass der Ton an Schärfe zugenommen habe. Auch Peter Schreckenbach, Sozialarbeiter der Gemeinde und in dieser Funktion nah dran an den Schicksalen, ist demnach entsetzt über manche Äußerungen, die Geflüchteten per se einen kriminellen Hintergrund unterstellten.

Flächen werden nur temporär genutzt

Klarstellend hält der Bürgermeister noch einmal fest, dass die Baugenehmigungen für die beiden Flächen neben der Marienkapelle und dem Friedhof zeitlich befristet seien. „Die Anlagen sind also nicht als Dauerlösung gedacht“, so Möltgen. „Durch diese und die Maßnahmen der letzten Wochen und Monate konnte aber eine Belegung der Sporthalle mit Geflüchteten bis heute – anders als in vielen anderen Gemeinden – verhindert werden, obwohl wir noch nie so viele Geflüchtete im Dorf hatten wie zurzeit. Sobald die Anlagen nicht mehr benötigt werden, werden diese zurückgebaut und der alte Zustand durch Wiederaufforstung möglichst wieder hergestellt.“

„ Sobald die Anlagen nicht mehr benötigt werden, werden diese zurückgebaut und der alte Zustand durch Wiederaufforstung möglichst wiederhergestellt. “ Bürgermeister Jörn Möltgen

Der Bürgermeister plädiert für mehr Sachlichkeit bei dem Thema. „Auf der einen Seite sind wir verpflichtet, Geflüchtete aufzunehmen. Und auf der anderen Seite haben wir den Auftrag, diese neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger schnellstmöglich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Das funktioniert aber nicht, wenn wir sie an den Rand drängen oder bei unseren Kindern Ängste schüren“, so Möltgen. Bislang habe diese Integration durch die Arbeit verschiedenster Institutionen und der intensiven Unterstützung vieler Havixbeckerinnen und Havixbecker auch gut funktioniert. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Gemeinde würden auch weiterhin mit viel Einsatz und Empathie die konkrete Belegung der Flüchtlingsunterkünfte vornehmen.

Tag der offenen Tür soll Ängste abbauen

„Gleichwohl nehmen wir die Sorgen und Ängste Einzelner ernst“, sagt Möltgen. Deshalb wolle die Gemeinde nach der Fertigstellung einer Notunterkunft einen Tag der offenen Tür anbieten, damit die Bürgerinnen und Bürger sehen können, wie eine solche Einrichtung aufgebaut ist. Zudem denke man derzeit über Formate nach, wie die konkreten Hintergründe und Umstände der Flucht der in der Gemeinde ankommenden Menschen der Öffentlichkeit nähergebracht werden können. Das solle dazu beitragen, Ressentiments abzubauen. „Mir ist in dieser fordernden Zeit besonders wichtig, dass die Gemeinde weiterhin den Geflüchteten solidarisch und offenherzig zur Seite steht“, so Möltgen.