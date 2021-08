Es geht wieder was: Das gilt auch für den Kulturbetrieb. Im Kulturforum Arte war nun der Kabarettist Robert Griess zu Gast. Der nahm in seinem Programm zur Bundestagswahl Politik und Parteien kräftig auf die Schippe.

Robert Griess ließ nichts aus. In seinem Wahl-Spezial-Programm blieb keine Partei von seiner bissigen Kritik verschont.

„Kultur ist gefährlich“, verkündete Robert Griess gleich zu Anfang seines Auftritts am Samstagabend im Garten des Baumberger-Sandstein-Museums. Der Kabarettist bezog sich auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen, welche die Kunst und Kultur als letztes gesellschaftliches Teilsystem zu erreichen scheinen.

Da schwang jedoch auch der Appell mit, die Kultur und ihren Einfluss auf das menschliche Leben nicht zu unterschätzen. Griess erinnerte an die Aussage des bayrischen Ministerpräsidenten Söder, der den Friseurbesuch mit Menschenwürde in Verbindung brachte. „Menschenwürde definiert sich nicht über Haare, sondern über kulturelle Werte“, konterte Robert Griess und erntete zustimmenden Applaus.

Wahl-Spezial-Programm spart nicht mit Kritik

Obwohl die Terminkalender von Kunstschaffenden momentan wieder stärker gefüllt sind, gelang es dem Kulturforum Arte – wie bereits im vergangenen Jahr – den bundesweit bekannten Kabarettisten für einen Auftritt in Havixbeck zu gewinnen. Dieses Mal hatte Robert Griess ein Wahl-Spezial-Programm zusammengestellt, bei dem keine Partei von seiner bissigen Kritik verschont blieb. Auch staatliche Institutionen mussten für Witze herhalten. „Die Bundeswehr wäre momentan nicht einmal in der Lage, einen Angriff der Hells Angels auf Coesfeld abzuwehren“, meinte Griess verschmitzt.

Parteien bekommen ihr Fett weg

Mit Blick auf die Bundestagswahl im September wurden auch bekannte politische Persönlichkeiten ins Visier genommen. Ob der „menschgewordene Nervenzusammenbruch Andi Scheuer“ oder Peter Altmaier und Olaf Scholz, „Dick und Doof der unbürokratischen Soforthilfe“: Robert Griess hatte zu jedem eine starke Meinung und keine Angst, diese auszusprechen. Bei Kanzlerkandidatin Baerbock und den Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet vermisste er vor allem konkrete Inhalte: „Es ist schade, dass so ein personenbezogener Entschuldigungswahlkampf stattfindet.“

Vorhersagen: Trump wird Kandidat der AfD, Merkel Königin von Deutschland

Für die politischen Ereignisse hatte Griess einige Vorhersagen dabei. So soll zunächst Donald Trump in Deutschland politisches Asyl beantragen und dann zum Kanzlerkandidaten der AfD werden, woraufhin die SPD Olaf Scholz durch Dieter Bohlen ersetzt. Der wird bereits sein Kabinett geplant haben: „Die Geissens übernehmen das Wirtschaftsministerium.“ Schließlich sollen doch alle Mühen umsonst gewesen sein, weil Karl Lauterbach in einer Talkshow den Wahlkampf während einer Pandemie verurteilt und Angela Merkel nicht nur erneut zur Bundeskanzlerin, sondern auch zur Königin von Deutschland wird.

Robert Griess verstand sich darauf, sein Publikum zu animieren. Bereits nach wenigen Minuten spendeten die Anwesenden regelmäßig Zwischenbeifall. Und jenen, die sich erst wieder an die Live-Situation gewöhnen mussten, riet Robert Griess: „Wenn Sie mal nicht sicher sind, ob etwas lustig ist, dann ist es lustig!“