Kulturelles Erbe neu verstehen

Wie kann das kulturelle Erbe Annette von Droste-Hülshoff für die Gegenwart produktiv gemacht werden? Eine Frage, der das Center for Literature in den nächsten Monaten nachgehen wird. Auftakt dazu ist am Freitag (18. März).

„Mit den Gespenstern leben (haunting|heritage)“ ist der Titel eines zweijährigen Projektes zu Leben und Werk von Annette von Droste-Hülshoff. Auf der Burg Hülshoff – Center for Literature (CfL) beginnt das Projekt am kommenden Freitag (18. März) um 18.30 Uhr. Das CfL wirft in Workshops, Gesprächen, Performances und neu entstehenden Texten die Frage auf, wie ein nationales kulturelles Erbe in einer zunehmend diversen Gesellschaft neu gelesen und verstanden werden kann, heißt es in einer Presseinformation der Veranstalter.

Den Auftakt machen die Workshop-Reihe „Droste Lab“ am Freitag (18. März) und die Veranstaltungsreihe „Wie wir Traumata erben“ von und mit dem Studio Marshmallow am 25. März (Freitag). Beide Reihen werden bis Herbst 2023 weiterlaufen.

„Droste Lab“ und „Wie wir Traumata erleben“

Im „Droste Lab“ erfindet das CfL gemeinsam mit dem Publikum die Museen neu. Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, gemeinsam mit Experten aus Museen, Forschern, Szenografen und Künstlern Ideen und Konzepte für ein gegenwärtiges Museum zu entwickeln und die Dauerausstellung zu Leben und Werk von Annette von Doste-Hülshoff auf Burg Hülshoff neu zu denken. „Wie sollen sich Burg Hülshoff und Haus Rüschhaus in den kommenden Jahren verändern? Was soll bleiben? Welche Geschichten sind wichtig?“, sind Fragen, die diskutiert werden sollen.

Das Hamburger Produktionsbüro Studio Marshmallow (Dan Thy Nguyen und Nina Reiprich) beschäftigt sich in der Veranstaltungsreihe „Wie wir Traumata erben“ gemeinsam mit verschiedenen Gästen mit dem Zusammenhang von Erbe und Trauma. „Wie schreiben sich soziale Erfahrungen in Körper ein? An wen werden Traumata vererbt, und wie kann man ihnen begegnen?“, sollen Fragen sein, die bearbeitet werden. Die Reihe nähert sich ihnen vorsichtig über Musik, Teezeremonien und Gespräche an.

Prominente Gäste zum Auftakt

Bei der Auftaktveranstaltungen am Freitag geht es um das (Adels-)Geschlecht. Dr. Jörg Albrecht, Dan Thy Nguyen und Mithu Sanyal lesen einen gemeinsamen Text zur Frage, wie wir gesellschaftlich mit Gespenstern leben lernen können. Anschließend werden die drei Autoren mit Prominenten der regionalen Kulturpolitik – unter anderem sind LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr eingeladen – und der Droste-Forscherin Anke Kramer dazu diskutieren.

Das Gedicht „Vorgeschichte“ (Second Sight) von Annette von Droste-Hülshoff steht anschließend im Fokus. Die Schauspielerin Sarah Giese liest das Original, die Stimmen von drei Übersetzern tragen ihre Übertragungen ins Arabische, Französische und Kûrmanci (Nordkurdisch) vor. In einem Vortrag ordnet der Literaturwissenschaftler Adrian Daub von der Stanford University das Gedicht in den Diskurs seiner Zeit ein.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich unter ticketing@burg-huelshoff.de. Weitere Termine des „Droste Lab“ sind am 6. April, am 15. Mai, am 3. Juni, am 24. September, am 21. Oktober und am 17. November.

Droste-Gedicht als Ausgangspunkt

Die Veranstaltungsreihe mit Studio Marshmallow am 25. März (Freitag) ab 18.30 auf der Burg Hülshoff mit Dan Thy Nguyen, Nina Reiprich), Ata Canani (Musik), Güllü Koç von der Gesellschaft für türkischsprachige Psychotherapie und psychosoziale Beratung lädt für die erste gemeinsame Sitzung zum Tee-Salon mit Bağlama und professioneller Unterstützung: Mit Hilfe der Gesellschaft für türkischsprachige Psychotherapie geht es um die Fragen, was Traumata eigentlich sind, wie man ihnen begegnen kann und wie sie kollektiviert und vererbbar werden. Die Gäste sind aufgefordert, ihre Lieblingsteesorte mitzubringen.

Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 1 Euro. Eine Anmeldung per Mail an ticketing@burg-huelshoff.de ist erforderlich. Weitere Termine sind am 15. Mai, am 24. September und am 30. November.