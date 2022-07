Kulturrucksack-Fotoprojekt lockt mit tollen Preisen

Die Gemeinde Havixbeck ruft alle Kinder und Jugendlichen dazu auf, sich an einem kreisweiten Fotowettbewerb zu beteiligen. Abgebildet werden soll die Lebenswirklichkeit der Fotografen. Die besten Fotos werden in einer Wanderausstellung zu sehen. Zu gewinnen gibt es unter anderem Tablets.

Das Landesprogramm Kulturrucksack feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Deshalb wird unter dem Titel „Auf Augenhöhe“ ein kreisweites Fotoprojekt für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren ausgelobt. Sie sollen sich mit ihrer Lebenswelt fotografisch auseinandersetzen und diese dokumentieren. Gesucht werden alltägliche Bilder, in denen sich die vielfältigen Lebenssituationen junger Leute widerspiegeln, teilt die Gemeinde Havixbeck mit.

In den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird dazu jeweils ein Workshop angeboten, an dem Interessierte kostenlos teilnehmen können – mit Aussicht auf tolle Preise, wie es in einer Ankündigung heißt. Die Teilnehmenden können ihre Eindrücke mit dem eigenen Smartphone oder mit professionellem Equipment festhalten. Der Motivauswahl sind fast keine Grenzen gesetzt; aber vor allem soll die direkte Umgebung mit einem kritischen Auge betrachtet werden: Was ist gut an dem eigenen Lebensort – oder eben auch nicht?

Für Interessierte in Havixbeck findet der Workshop im Rahmen des Ferienprogramms am heutigen Dienstag (12. Juli) und am 28. Juli (Donnerstag) von 14 bis 16.30 Uhr im EVA (Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum) statt.

Beiträge können noch bis zum 9. August eingesandt werden

Aber auch ohne Teilnahme an dem Workshop können alle Kinder und Jugendlichen aus dem Kreis Coesfeld ihre Bilder bis zum Ende der Sommerferien direkt an die jeweilige Gemeinde oder Stadt schicken, in der sie leben. In Havixbeck können Beiträge bis zum 9. August (Dienstag) direkt an die Kulturrucksackbeauftragte der Gemeinde, Katrin Koddebusch, gesandt werden. Die Mailadresse lautet: koddebusch@gemeinde.havixbeck.de.

Beste Fotos werden ausgestellt

Nach den Sommerferien bilden dann Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen im Kreis Coesfeld eine Jury und suchen jeweils die schönsten Bilder und somit auch die Gewinnerinnen und Gewinner der Aktion aus. Es winken unter anderem zwei iPads.

Aus den ausgewählten Bildern wird schließlich noch eine kreisweite Wanderausstellung erstellt, die durch Kreis-Jugenddezernent Detlef Schütt am 22. September in der Kreisverwaltung Coesfeld eröffnet wird. Dazu werden auch die Gewinnerinnen und Gewinner eingeladen, um ihre Preise in Empfang zu nehmen. Später wandert die Ausstellung „Auf Augenhöhe“ dann durch alle teilnehmenden Städte und Gemeinden.