Kulturschatz digital erleben

Das Literaturzentrum auf Burg Hülshoff bereitet eine Ausstellung mit originalen Texten der Poetin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) vor. Unter dem Titel „Droste digital“ werden ab September Handschriften aus dem umfangreichen Nachlass der Dichterin in neu gestalteten Museumsräumen spielerisch und intermedial in Szene gesetzt, wie das Center for Literature (CfL) auf Burg Hülshoff jetzt ankündigte.

Ausstellung zum 225. Geburtstag der Droste

Die Texte drehen sich um Themen wie Natur und Ökologie, Emanzipation und Familienbilder, Glaube oder die Überforderung durch gesellschaftliche Entwicklungen. Die Lyrikerin Annette von Droste-Hülshoff gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichtern des 19. Jahrhunderts. In diesem Jahr wäre sie 225 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet sich das Literzentrum in verschiedenen Projekten ihrem kulturellen Erbe. Die Wasserburg bei Münster ist Geburtsort der Künstlerin und Tochter einer alten westfälischen Adelsfamilie, deren Sittengemälde „Die Judenbuche“ von 1824 heute mit zur Weltliteratur zählt.

Mit der digitalen Ausstellung macht das CfL den sogenannten Meersburger Nachlass, die größte Sammlung von Droste-Texten, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich, erläutert das Center for Literature in einer Pressemitteilung. Die etwa 1500 Seiten beinhalten den Angaben zufolge Reinschriften ihrer literarischen Texte, Entwürfe zu Gedichten, Motivsammlungen, Briefe, Notizen, aber auch Quittungen und Listen. Der Nachlass ist im Besitz der Staatsbibliothek Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Seit 2018 wurde er vom Archivamt des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Münster umfassend digitalisiert.

Innovatives Konzept

Der Meersburger Nachlass gehöre zu den herausragenden Kulturschätzen in Nordrhein-Westfalen von nationaler Bedeutung, erklärt Barbara Rüschoff-Parzinger, Vorsitzende der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung und LWL-Kulturdezernentin. „Wir freuen uns sehr, ihn mit einem innovativen Ausstellungskonzept der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Die Sonderausstellung wird gefördert durch die LWL-Kulturstiftung und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Kooperationspartner sind die Staatsbibliothek zu Berlin, die LWL-Literaturkommission für Westfalen, das LWL-Archivamt sowie die Literaturmuseen auf Burg Vischering in Lüdinghausen und Haus Nottbeck in Oelde.