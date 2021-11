Künstlerinnen harmonieren

„Was für ein wunderbares Konzert“, so lautete der Tenor des Publikums, das der Sopranistin Barbara Adams-Heidbrink und der Pianistin Barbara Soic im Havixbecker Sandstein-Museum lauschen durfte. Im vollbesetzten Saal erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer ein eindrucksvolles Programm mit Werken aus Romantik und Impressionismus. Beide Künstlerinnen harmonierten hervorragend und ergänzten sich in ihrer musikalischen Sprache, so das Sandstein-Museum in einem Pressetext.

Sowohl solistisch in Préludes von Claude Debussy wie „Voiles“, „Danseuses de Delphes“ und „Le vent dans la plaine“ als auch als Liedbegleiterin in virtuosen Stücken von Tschaikowsky und Brahms konnte Barbara Soic im ersten Teil des Konzertes ihre pianistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ihr Spiel war filigran, durchsichtig und klangvoll. Im zweiten Teil glänzte sie mit der Nocturne op. 27 Nr. 2 von Chopin und verzauberte das Publikum mit zart-impressionistischen Klängen aus Debussys „Claire de Lune“.

Die Sopranistin Barbara Adams-Heidbrink bestach mit klarer Sopranstimme in Tschaikowsky-Liedern wie „Glaube nicht mein Lieb“ und „Mein Schutzgeist, mein Engel, mein Lieb“, die sie in russischer Sprache sang. Von Brahms präsentierte sie unter anderem „Von ewiger Liebe“.

Im zweiten Teil des Abends waren neben den besagten Klavierwerken die Arie „Ebben N‘andro Lontana“ aus Catalanis „La Wally“ sowie die Arie der Marie aus Smetanas „Die verkaufte Braut“ zu hören, von Adams-Heidbrink ausdrucksstark vorgetragen. Das berühmte „O mio babbino caro“ aus Puccinis „Gianni Schicchi“ markierte das Ende des offiziellen Programms.

Mit den Zugaben der „Habanera“ aus „Carmen“ und dem Wiegenlied „Guten Abend, gut Nacht“ wurde das begeisterte Publikum schließlich in den herbstlichen Abend entlassen.