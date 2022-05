Kurzweilig soll es werden

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause und dem Ausfall im Januar soll es nun einen adäquaten Neustart geben. Beim Frühjahrsempfang wollen die Verwaltung und die beiden christlichen Gemeinden eine Veranstaltung in betont lockerer Atmosphäre schaffen. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger. Die dürfen sich auf kleinere Überraschungen gefasst machen.

Frühjahrsempfang am 4. Mai

Es ist nach fast zweieinhalb Jahren die erste Großveranstaltung, zu der die Gemeinde Havixbeck und die beiden Kirchengemeinden gemeinsam einladen. Für Bürgermeister Jörn Möltgen ist es zugleich die erste Veranstaltung dieser Art seit seinem Amtsantritt. Auch deshalb wird er beim Frühjahrsempfang am Mittwoch (4. Mai) um 19.30 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule der Hauptredner sein.

Wer nun eine längliche „Regierungserklärung“ des Verwaltungschefs mit viel Eigenlob befürchtet, darf halbwegs beruhigt sein. Denn der Bürgermeister verspricht, eben das nicht tun zu wollen. Zwar will er durchaus einen Rückblick auf die vergangene und zukünftige Rats- und Verwaltungsarbeit werfen. „Der wird aber durchaus selbstkritisch sein“, kündigt er an.

Überhaupt habe man sich Mühe gegeben, die Veranstaltung so unterhaltsam und wenig formal wie möglich zu gestalten. Gegenüber früheren Neujahrsempfängen werde der diesjährige in einem anderen Rahmen stattfinden.

Stehen soll die Kommunikation fördern

Zunächst einmal ist er als Stehempfang in kommunikativer Atmosphäre gedacht, um das Gespräch und den ungezwungenen Austausch zu fördern, wie es in der Ankündigung heißt. Wer trotzdem sitzen wolle oder müsse, könne dies aber natürlich ebenso tun. Zwischen den einzelnen Programmpunkten wird der Abend immer wieder musikalisch von verschiedenen Ensembles des Jugendorchesters Havixbeck begleitet. Außerdem wird natürlich der Ehrenamtspreis verliehen und werden diverse Wettbewerbssiegerinnen und -sieger geehrt.

Talkrunde mit Bürgermeister und den beiden Pfarrern

Die drei Gastgeber kommen dann auch noch einmal selbst zu Wort. Statt feierlicher Grußworte wird es eine „nicht ganz ernsthafte“ Talkrunde mit Pfarrer Marc Heilenkötter, Pfarrer Dr. Oliver Kösters und dem Bürgermeister geben. Dabei geht es unter anderem um das jeweilige Ankommen in der Gemeinde. Am Ende des Gespräches wird es zudem noch die Versteigerung eines „ungewöhnlichen“, aber nicht näher bezeichneten Kochevents geben. Was genau darunter zu verstehen ist, wird noch nicht verraten. Klar ist aber schon, dass der Erlös einem sozialen Projekt zugute kommen wird.

Anschließend ist Zeit für einen Imbiss und kühle Getränke. Das Catering übernehmen die Mitglieder des Fördervereins Freibad Havixbeck mit Unterstützung des Lokalen Teilhabekreises.

„Mir ist wichtig, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger zu dem Frühjahrsempfang eingeladen fühlen“, sagt Bürgermeister Jörn Möltgen. Das gelte explizit auch für die ukrainischen Gäste.

Anmeldung nicht erforderlich, aber erwünscht

Der Frühjahrsempfang ist nicht nur für alle Bürgerinnen und Bürger offen. Die Veranstalter freuen sich auch über Kurzentschlossene an dem Abend. Für die bessere Planung sei eine vorherige Anmeldung per Mail an buergermeister@gemeinde.havixbeck.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 25 07/ 33 12 7 hilfreich.