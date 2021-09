Langes Warten auf das Testergebnis

Lollitests an der Baumberge-Schule

Havixbeck

An Coronatests haben sich Schülerinnen und Schüler der Baumberge-Schule gewöhnt. Zwei Mal pro Woche ist jeder an der Reihe und muss an einem Teststäbchen lutschen. Doch welche Arbeiten auf die Schulleiterin Regina Sommer und das Sekretariat dann noch zukommen, davon ahnen die Kinder nichts.

Von Marion Fenner