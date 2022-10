Langfinger haben wieder Saison

Havixbeck

Einbrecher bevorzugen klar das Winterhalbjahr. Da haben sie wegen der Dunkelheit ein geringeres Risiko, entdeckt zu werden. Und genau deshalb informiert die Polizei im Kreis Coesfeld gerade auch darüber, wie Eigentümer ihre Wohnung und Häuser besser schützen können – so auch am Dienstag auf dem Wochenmarkt in Havixbeck. Effektive Mittel müssen dabei nicht immer teuer sein.