Langfristiges Projekt der Kita Tabaluga

Die Kinder der Kita Tabaluga probieren sich als Naturforscher und besuchen dafür seit dem Frühjahr einmal wöchentlich den Baumberger Begegnungshof in Havixbeck.

Wenn die Mächen und Jungen zu Besuch sind, ist richtig was los auf dem Hof von Christina Teetz. Mal wird an einem Vogelhaus gebastelt, ein anderes Mal werden die Tiere versorgt oder Pflanzen erforscht. Sogar beim Bau des Hühnerstalls waren die Kinder tatkräftig beteiligt.

Und genau darum geht es beim Naturforscherprojekt, das die Kita mit einer festen Gruppe von vier- bis sechsjährigen Kindern seit einiger Zeit durchführt. Die Kinder sollen und dürfen die Natur mit allen Sinnen erleben und erforschen und lernen dabei spielerisch, wie sie selbst dazu beitragen können, dass es den Pflanzen und Tieren um sie herum gut geht, schreibt die Kita in einer Pressemitteilung.

Selbstwirksamkeit der Kinder fördern

Christina Teetz geht es dabei vor allem um die Selbstwirksamkeit der Mädchen und Jungen. „Durch ihr eigenes Handeln und Mitarbeiten auf dem Hof lernen die Kinder nicht nur etwas über die Natur, sie erkennen auch ihre eigenen Stärken und Schwächen und erfahren, wie sie sich in der Gruppe einbringen und was sie allein und vor allem in der Gemeinschaft schaffen können“, berichtet die Sozialpädagogin, die seit dem Frühjahr in Zusammenarbeit mit Einrichtungsleiterin Nora Zabel-Berkmann das Naturforscherprojekt leitet.

Nach anfänglicher Unterstützung durch die Gelsenwasser-Stiftung, möchte die Kita Tabaluga dieses Projekt nun langfristig durchführen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die vier Module „Frühlingserwachen“, „Sommertage“, „Herbstzauber“ und „Winterzeit“ führen durch die Jahreszeiten, deren Besonderheiten auf dem Kotten mit rund 8000 Qua­dratmetern Natur- und Kulturfläche einschließlich Obstwiese, Bauerngarten, einem Bach und einem kleinen Wäldchen entdeckt werden können.

Den Kindern macht das Projekt auf jeden Fall riesigen Spaß. Kein Wunder, dass sie es seit Beginn des neuen Kitajahres kaum erwarten können, „endlich wieder zum Bauernhof“ zu gehen.