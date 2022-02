Lässige Männer-Klamotte vom Nahversorger

Nach längerer Durststrecke können Männer wieder lässige Jeans, Shirts und Pullover direkt in Havixbeck einkaufen. In der Fußgängerzone eröffnet Alexander Schwarz sein Geschäft „Pulli und Plinte“.

„Wir brauchen in Havixbeck einen Laden für Männer-Klamotte!“ – Dieser Ausspruch eines Kumpels beim Bierchen auf der Terrasse hat Alexander Schwarz nicht mehr losgelassen. Mit der Eröffnung von „Pulli und Plinte“ an der Hauptstraße 64 am 4. März (Freitag) setzt der Havixbecker diese Idee in die Tat um. Somit können Männer nach längerer Durststrecke wieder lässige Jeans, Shirts und Pullover, aber auch Gürtel, Socken und Unterwäsche direkt vor Ort einkaufen.

„Der Handel hat mich nie losgelassen“, erzählt Alexander Schwarz, der als Unternehmensberater in der Handelsbranche viel herumkommt. Mit dem Geschäft in der Fußgängerzone kehrt er ein Stück weit zu seinen Wurzeln zurück. „Das Konzept für die Inneneinrichtung habe ich schon in der Ausbildung gezeichnet“, erzählt er. Dass eine rustikale Theke – wie jetzt umgesetzt – der Mittelpunkt des Ladens ist, dass es dort Bier und Kaffee für die Kunden gibt, habe sich sein Lehrer damals nicht vorstellen können.

Ladenkonzept schon in der Ausbildung gezeichnet

Mit dem Umbau des Ladenlokals und der Umsetzung des Konzeptes für „Pulli und Plinte“ hat Alexander Schwarz bereits im Sommer des vergangenen Jahres begonnen. „Vom Stromkabel bis zu den Aufklebern auf den Bügeln, es steckt viel Liebe zum Detail drin“, verrät der Unternehmer. Die Eröffnung zum Frühjahr sei der richtige Zeitpunkt, da jetzt die aktuelle Ware in die Regale eingeräumt und an die Kleiderstangen gehängt werden könne. „In der Modebranche muss die Ware ein halbes Jahr im Voraus geordert werden. Eine frühere Eröffnung bereits zum Herbst war daher nicht machbar“, erklärt Alexander Schwarz die auf den ersten Blick ungewöhnlich lange Umbauphase. Neben der passenden Auswahl der Lieferanten sei es kniffelig gewesen, das Sortiment auf nur 100 Quadratmetern Fläche unterzubringen.

Jeanskauf in Havixbeck statt im Internet

Für Havixbeck und die Baumberge will Schwarz mit seinem „Männerhort“ die Nahversorgung in Sachen Jeans und Co. übernehmen und so ein Ausweichen auf den Onlinehandel oder Einkaufsfahrten in die Stadt überflüssig machen. Als das Gesicht von „Pulli und Plinte“ stellt er seine Mitarbeiterin Maja Nordick vor. Sie wird vornehmlich die Kunden beraten, denn Schwarz selbst bleibt weiter als Unternehmensberater tätig und wird somit nicht immer im Geschäft präsent sein.