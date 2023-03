Leben zu verschiedenen Zeiten

AFG nimmt erfolgreich an drei Wettbewerben teil

Havixbeck/Billerbeck

Wie lebten die Menschen 1945 in den Städten, in denen der meiste Wohnraum zerstört war? Wie bauten die einfachen Ägypter im Alten Ägypten ihre Häuser? Gab es zur Zeit der Hyperinflation 1923 in Westfalen eigenes Notgeld? Diese und viele andere Fragen stellten sich Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck (AFG) und forschten fleißig, um sie zu beantworten.