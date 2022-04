Leckeres aus dem Dorfladen 2.0

Über 100 Interessierte aus dem Ort nahmen am Wochenende den neuen Lebensmittelautomaten im alten Feuerwehrhäuschen direkt am Dorfplatz in Augenschein. Von der kalten Witterung ließen sich die Hohenholter nicht abschrecken. Das Angebot soll stetig angepasst werden.

Die Betreiberinnen Julia Diecker, Carolin Domhöver, Kathrin Bussmann und Sophia Holtkötter haben viel Arbeit und Herzblut in das Projekt mitten im Ortskern gesteckt, das mit Leader-Mitteln gefördert wurde.

Umso erfreuter waren sie, dass die Hohenholter so zahlreich zur Eröffnung kamen. Vor Ort gab es dann eine Einführung in die Funktionsweise des Automaten und Infos zu den Produkten von regionalen Höfen und Erzeugern, die ab sofort angeboten werden. Darunter sind verschiedene Käsesorten aus der münsterischen Hafenkäserei, Milchprodukte vom Hof Große Kintrup und Limonaden von Liba. „Im Frühjahr, zur Grillsaison, ist der Automat mit Fleisch aus besseren Haltungsformen bestückt. In der Herbstzeit gibt es eingemachte Suppen“, erklärt Julia Diecker vom Dorfladen 2.0. Mit ihrem Engagent wollen die Frauen das Lebensmittelangebot im Ort verbessern und die Produkte aus der Region bekannter machen. Anregungen oder Ideen können per E-Mail an Dorfladen2.0@gmx.de eingereicht werden.