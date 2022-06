Lesung rund um die Liebe

Wie äußert sich Liebe mit all ihren Problemen und komplexen Beziehungen? Warum herrscht so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Wonach sehnen sich junge Menschen, was macht sie aus? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich der Literaturkurs des 12. Jahrgangs (Q1) der Anne-Frank-Gesamtschule.

Ein Jahr lang arbeiteten die Schüler unter der Leitung von AFG-Lehrerin und Journalistin Isabell Steinböck an Gedichten, Kurzgeschichten und kurzen Dramen, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen und ihre Gedanken zu Themen zu äußern, die sie beschäftigen. Von lyrischen Texten über Fantasygeschichten bis hin zu Märchen werden ausgewählte Texte sowohl als Audio-Produktionen (Podcasts) als auch live im Rahmen einer Lesung vorgestellt.

Diese Lesung beginnt am Montag (13. Juni) um 19 Uhr im Forum der AFG. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist frei. In Kooperation mit dem Kunstkurs der Q1 unter der Leitung von Laura Mareen-Lagemann ist ein Großteil der Texte illustriert worden. Texte und Bilder sind unter dem Titel „Die Generation Z blickt auf die Welt – unsere Ideenkiste“ als Zeitschrift erschienen, die an diesem Abend gegen eine Spende erhältlich ist.