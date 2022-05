Letzte Bahnen im blauen Becken

Wer im Havixbecker Freibad seine Bahnen im beinahe schon nostalgisch wirkenden Schwimmerbecken aus dem Jahr 1963 ziehen möchte, hat nur noch in diesem Sommer die Gelegenheit dazu. Ab Herbst wird das Bassin durch ein Edelstahlbecken ersetzt. Am Sonntag (15. Mai) startet die Freibadsaison.

Freibad öffnet am Sonntag seine Pforten

Das Havixbecker Freibad ist klar für den Saisonstart. Volker Mucks und seine Kollegen aus dem Bäderteam haben in den vergangenen Wochen die erforderlichen Vorbereitungen getroffen.

Das Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken sind mit frischem Wasser befüllt, dank des sonnigen Wetters liefert die Absorberanlage auf dem Dach des Umkleidegebäudes reichlich Energie zum Aufheizen des Wassers und die Liegewiesen sind frisch gemäht: Für den Start der Freibadsaison in Havixbeck am kommenden Sonntag (15. Mai) hat das Bäderteam alles vorbereitet. Und an diesem ersten Badetag ist der Eintritt traditionell frei.