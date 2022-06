Letzter Bauabschnitt beginnt heute

Ausbau der Kreisstraße 50 in Havixbeck

Havixbeck

Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße 50 zwischen den Landesstraßen 843 und 581 in Havixbeck sind so weit fortgeschritten, dass im Fahrbahnbereich ab dem heutigen Mittwoch (29. Juni) der letzte Bauabschnitt in Angriff genommen werden kann. Dann werden die Arbeiten schwerpunktmäßig zwischen der L 843 und dem Bahnübergang ausgeführt. Es muss weiterhin mit Behinderungen gerechnet werden.