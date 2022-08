Lutz Marquardt bleibt weiterhin Pfarrleiter

Am Samstagmittag hat sich die KJG St. Georg Hohenholte zur Mitgliederversammlung im Pfarrheim getroffen. Zunächst wurde ein Rückblick auf die vergangenen Jahre 2021 und 2022 gegeben. Unter anderem fand das jährliche Osterfeuer statt, dessen Erlös die KJG an die Aktion Lichtblicke spendete.

Auch für das laufende Jahr hat die KJG noch einige Aktionen geplant. So sprach Pfarrleiter Lutz Marquardt die bevorstehende Halloweenparty an, das Adventsschwimmen sowie eine weitere Aktion im Advent. Und auch im nächsten Jahr wird es die bekannten Aktionen geben, etwa die Müllsammelaktion und das Ferienlager. Des Weiteren wurden Wünsche zu Veranstaltungen genannt, die die KJG gerne realisieren möchte.

Vorstandswahlen

Nachdem der Kassenbericht vorgetragen worden war und die Kassenprüfer diesen abgesegnet hatten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Bei den anschließenden Wahlen bestätigten die Mitglieder Lutz Marquardt erneut in seinem Amt als Pfarrleiter, der so weiterhin mit Annika Höfener das Leitungsteam der KJG Hohenholte bildet. Auch sonst gab es wenige Veränderungen im Vorstand: So wurden Lennart Luke als Finanzleiter und Mareike Boonk als Öffentlichkeitsarbeiterin wiedergewählt. Und auch Katharina Schudy bleibt in ihrem Amt als Raum- und Getränkewartin weiterhin aktiv. Als Kassenprüfer wurden Tobias Nordhoff und Tobias Herkentrup von den Anwesenden bestätigt.

Neue Praktikanten

Als Praktikanten unterstützen nun Franka Rotermund, Jakob Tigger und Moritz Dieker mit den vier bereits „alten“ Praktikanten die Gruppenleiterrunde. Bei der Diözesankonferenz wird die KJG in diesem Jahr durch Samuel Lefert, Diana Schudy, Mareike Boonk und Tobias Nordhoff vertreten.

Bevor die Versammlung beendet wurde, äußerten die Anwesenden noch Wünsche und Anregungen.

Im Vorfeld hatte die KJG das aus dem Lager bekannten Leitersuchspiel organisiert, an dem die Mädchen und Jungen mit viel Freude teilnahmen. Bei der anschließenden Mitgliederversammlung konnten sie sich dann mit kalten Getränken und Keksen stärken.