Der Krieg in der Ukraine bewegt viele Menschen – auch in Havixbeck. Die Zehntklässler der Anne-Frank-Gesamtschule haben sich kreativ mit ihren Sorgen auseinandergesetzt.

Zehntklässler verarbeiten Sorgen und Ängste in Gedichten

„Wenn Menschen fliehen und Waffen lachen, / die Wut in Parolen ihre Angst zensiert. / Wenn Geld und Macht das Feuer entfachen, / sind Kriegsopfer akzeptiert, der Hass arrangiert.“

„Feldzug“ ist der Titel von Lilly Jansens Gedicht, das sich, wie rund 20 weitere Texte, mit Kriegspropaganda, Leid und Angst in der von Krieg überwältigten Ukraine auseinandersetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG). Zu lesen ist das Gedicht im Rahmen einer kleinen Ausstellung mit dem Titel „Lyrische Gedanken zum Krieg“, die im Foyer des Neubaus der AFG zu sehen ist.

„Die Gedichte handeln von Sorgen, großer Verzweiflung, Hoffnung und den Folgen des Krieges. Viele fürchten gerade um ihr Leben. Auch uns betrifft das, darauf möchten wir aufmerksam machen“, erklären Lillys Mitschülerinnen Antonia und Julia (10.1). Wie schnell sich Frieden in Krieg wandeln kann, beleuchtet Nele Luczynski (10.4) mit „Raus aus dem Alltag“: „Raus aus dem Alltag / rein in die Schlacht/ trotz Müdigkeit kämpfen/ die Soldaten bei Mitternacht / Wir sollten die Waffengewalt dämpfen / und nicht uns bekämpfen.“

Jan und Tristan nutzen biblische Bilder, wenn sie über Krieg und Frieden schreiben: „Jung und Alt sind kampfbereit / verteidigen den Himmel in Zusammenhalt/ … / Die Welt schaut zu / … / Der Tanz des Teufels findet keine Ruh.“

Ausstellung im Foyer des Neubaus

Entstanden sind die Texte im Rahmen des Deutschunterrichts. „Wir haben zu politischer Lyrik gearbeitet. Was für ein eigenartiger, tragischer Zufall, dass genau zu Beginn der Reihe ein Krieg in Europa ausbrach“, erzählt Deutschlehrerin Freekje Knoblauch. Die Idee, sich mit diesem Krieg kreativ und produktionsorientiert auseinanderzusetzen, entstand durch ein Gedicht, das über das soziale Netzwerk Instagram verbreitet worden ist. Deutschlehrerin Juliane Kampmann griff die Idee auf und ließ ihre Schülerinnen und Schüler der 10.4 kreativ werden, Knoblauch und die 10.1 machten mit, heißt es in der Pressemitteilung.

„Nachdem so viele Gedichte entstanden sind, wollten wir sie auch anderen zeigen“, erklärt Kampmann, die sich darüber freut, dass sich mittlerweile auch Fachkolleginnen und -kollegen anderer Schulen von der Idee haben inspirieren lassen. Freekje Knoblauch war zunächst überrascht, dass auch Jugendliche ein Gedicht geschrieben haben, die im Unterricht nicht viel darüber sprachen. „Anscheinend konnten sie ihre Gedanken auf diesem Wege besser ausdrücken, als in einer Diskussion im Kursverband.“