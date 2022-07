„Mafia“ hat Zeltplatz unter Kontrolle

Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Havixbeck ist am Samstag ins Sommerlager in Emsbüren gestartet. 16 Leiterinnen und Leiter empfingen am Busbahnhof an der Baumberg-Sporthalle die 43 Kinder und deren Eltern.

Nachdem die Nachweise der Coronatests kontrolliert und alle Unterlagen abgegeben worden waren, führte die Leitercrew zur Einstimmung den Lagertanz vor. Die Aktivitäten sind auf das Motto ,,Mafia“ abgestimmt.

Die verschiedensten Aktivitäten hat die Leitercrew vorbereitet. Foto: KJG Havixbeck

Angekommen auf dem Lagerplatz, wurden die Kinder auf die Zelte aufgeteilt und die ersten Schuhschränke gebaut, teilt die KJG aus dem Emsland mit. Zum Abendessen bereitete das Küchenteam mit Luis Janning, Ramon Hartz, Niklas Wöstmann und Aaron Knüppel Hotdogs zu.

Das Ferienlager der KJG Havixbeck hat begonnen. Foto: KJG Havixbeck

Am zweiten Lagertag wurden bei den Ministerien ein Kiosk gebaut, ein Banner bemalt und der Lagerplatz verschönert. Am Nachmittag wurde das Puzzlespiel gespielt, bei dem in Teams schnellstmöglich die Teile zusammengefügt werden mussten.