Malteser sind erneut zertifiziert

Immer da, wenn sie gebraucht werden: Die Malteser – hier ein Bild an der Teststation aus dem Frühjahr des vergangenen Jahres – haben ihre Arbeit nun überprüfen lassen.

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Malteser Havixbeck betreiben zusätzlich zu ihren hauptberuflichen Jobs den Katastrophenschutz und Rettungsdienst für die Gemeinde Havixbeck und den Kreis Coesfeld. Da die Anforderungen an das ehrenamtliche notfallmedizinische Personal in den vergangenen zehn Jahren drastisch gestiegen sind, haben die Havixbecker Malteser vor gut vier Jahren beschlossen, sich jährlich im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport zertifizieren zu lassen. Zum inzwischen vierten Mal in Folge haben sie nun das sogenannte QM-Audit erfolgreich abgeschlossen und das Siegel erhalten.

„Ich bin sehr stolz auf meine Truppe, die professionell und sehr hart an dem Siegel arbeitet. Es gehen im Jahr so einige Stunden nach Feierabend drauf“, sagt Markus Möhlenbrock. Es sei nämlich nicht damit getan, zur Wache zu kommen, wenn der Melder für einen Notfalleinsatz klingelt. Es gehöre eine fundierte Ausbildung zum Rettungseinsatz dazu sowie perfekt geprüftes und vollständiges Material.

Qualifizierung des Rettungsdienstes besonders wichtig

Die Malteser berichten von stetig steigenden Einsatzzahlen und Anforderungen an das ehrenamtliche Personal zur Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen. Hinzu kommen Vorgaben von Trägern, Gesetzesgrundlagen und Arbeitsschutzvorschriften, die sie kennen müssen. Vor diesem Hintergrund sei ein sogenanntes QM-Audit (QM steht für Qualitätsmanagement) „eine schöne, aber doch sehr aufreibende Sache, um sich und seine Arbeit jährlich prüfen zu lassen und Verbesserungen einzuführen“, so die Malteser in einer Pressemitteilung.

Prüfkatalog umfasst 195 Punkte

Der QM-Püfungskatalog umfasst zurzeit 195 Prüfungspunkte und nimmt jährlich zu. Akten werden dabei ebenso überprüft wie die Arbeitssicherheit. Außerdem gehören eine lückenlose Dokumentation der jährlichen Fortbildungspflicht von Rettungsdienstpersonal in Höhe von 30 Stunden, die Prüfung und Wartung von rund 150 Medizinprodukten sowie die Durchsicht und der Austausch von Medikamenten und medizinischen Verbrauchsgütern auf sämtlichen Fahrzeugen zu den geforderten Kriterien.

Keine Beanstandungen

Im Rahmen des diesjährigen Audits mussten zudem Umbauten an der Wache an der Hohenholter Straße vorgenommen werden. Zum Schluss kommt stets noch eine Begehung der gesamten Wache mit Fahrzeugen und stichpunktartigen Überprüfungen von Prüfplaketten und Arzneimitteln. „Es wurde nichts beanstandet“, verkündete Möhlenbrock nach Abschluss des Audits. Eine Besonderheit gab es aber: Wegen der Corona-Krise durften die Prüfer die Wache nicht betreten. Deshalb musste alles per Kamera und Chat funktionieren.

Am Ende komme diese große Anstrengung aber der Versorgung von Notfallpatienten zugute. „Mir ist egal, ob hauptamtliches oder ehrenamtliches Personal zur Einsatzstelle kommt. Der Patient hat immer ein Anrecht auf die qualitativ beste Versorgung“, so Markus Möhlenbrock, Rettungsdienstbeauftragter der Malteser und Leiter der Notfallvorsorge. Die Malteser haben diese Qualifikation nun wieder schriftlich bestätigt bekommen.