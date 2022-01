„Man lernt immer noch etwas dazu“

Wissenschaftliches Arbeiten lernt man nicht erst an der Hochschule. Bereits in der Oberstufe müssen sich Schülerinnen und Schüler der Herausforderung stellen, eine Fragestellung zu entwickeln und diese auf der Basis von Fachliteratur zu beantworten.

Das Sichten von Fachartikeln und Fachbüchern, das Filtern wichtiger Zitate und das Beantworten von Leitfragen ist eine Aufgabe, die sich – derart ausführlich – zum ersten Mal in einer Facharbeit stellt. Um die engagierten Schülerinnen und Schüler der Q1 dabei zu unterstützen, setzte Abteilungsleiterin Jeanette Reineke jetzt zum zweiten Mal Lehramtsstudierende ein, berichtet die AFG in einer Pressemitteilung. In zwei freiwilligen Workshops lernten Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen mit den Praxissemesterstudentinnen Eva Göttlich, Nele Kröger und Lea Wöhning beispielsweise, wo und wie sie in der Unibibliothek Münster wissenschaftliche Artikel finden, welche Quellen verlässlich sind, was eine Einleitung leisten muss und wie das Fazit am Ende aussehen sollte.

Zweiter freiwilliger Workshop

Die inhaltliche Arbeit ist nur eine Seite, auch die Computertechnik kann Probleme bereiten. Daher schulten die Studentinnen die Schülerinnen und Schüler zudem in Word. „Probleme, wie etwa die Seitennummerierung, können die Jugendlichen in Zeitverzug bringen“, weiß Eva Göttlich. Der Workshop soll dabei helfen, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können.

„Der Workshop hat mir sehr geholfen, die Struktur einer Facharbeit zu begreifen“, sagt Q1-Schüler Erik Thoms und lobt die Verbindung zwischen Theorie und Praxis. „Uns wurde nicht nur viel erklärt, sondern wir hatten auch die Gelegenheit, das Gelernte sofort anzuwenden.“ Mitschülerin Jenni Strotmann weiß die „hilfreichen Tipps“ ebenfalls zu schätzen, was auch daran liege, dass sich die drei Studentinnen aufgrund ihrer Studienerfahrung sehr gut auskennen. Für jetzige EF-Schülerinnen und -Schüler haben Thoms und Strotmann daher eine klare Empfehlung: unbedingt hingehen! Denn: „Man kann zu allen Aspekten Fragen stellen. Und auch wenn man denkt, schon alles zu wissen, lernt man immer noch etwas dazu.“