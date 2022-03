Martha Ebel ist bundesweit top

Martha Ebel, angehende Abiturientin an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG), ist bei der internationalen Biologie-Olympiade so erfolgreich gewesen gewesen. dass sie es bundesweit unter die besten 100 geschafft hat. Auf Landesebene Nordrhein-Westfalen belegte die 18-Jährige Platz 15.

AFG-Schülerin nimmt erfolgreich an der Biologie-Olympiade teil

„Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so gut abschneiden würde!“ Martha Ebel, angehende Abiturientin an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG), ist erstaunt, als sie ihre Urkunde entgegennimmt. Nachdem die Schülerin bei der internationalen Biologie-Olympiade so erfolgreich gewesen war, dass sie sich für die nächste Runde qualifiziert hatte (wir berichteten), freut sich die Oberstufenschülerin nun darüber, dass sie es bundesweit unter die besten 100 geschafft hat.

Das bedeutet für Nordrhein-Westfalen: Die 18-Jährige hat in diesem Wettbewerb, den das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in diesem Jahr zum 33. Mal veranstaltet hat, den 15. Platz erreicht.

Anspruchsvolle Aufgaben

„Die Aufgaben waren äußerst anspruchsvoll und vielfältig“, sagt Biologielehrerin Jutta Kreimer-Bleeck, die zum ersten Mal eine ihrer Schülerinnen und Schüler in die zweite Runde der Bio-Olympiade geschickt hat. Von Glucose- und Ionenverteilung im Urin von Mäusen zur Identifikation von Zuckerkrankheit über die Übersetzung von DNA in RNA bis hin zur evolutiven Weiterentwicklung von Virusvarianten reichte das Aufgabenspektrum der zweistündigen Klausur.

Volle Konzentration auf das Abitur

Eine Herausforderung für die 18-Jährige, die bis zur zehnten Klasse die Geschwister-Eichenwald-Schule in Billerbeck besucht hat, sei es zudem gewesen, dass sie nebenher noch Prüfungen an der AFG bestreiten musste. „Es war gerade Klausurenphase“, erzählt Martha Ebel, die nun auch ein Gutes darin sieht, sich im Wettbewerb nicht noch weiter qualifiziert zu haben. „Jetzt kann ich mich ganz auf mein Abitur konzentrieren.“

Als Anerkennung für ihre starke Leistung erhielt Martha Ebel vom Leibniz-Institut, das den Wettbewerb im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veranstaltet, neben einer Urkunde Harald Welzers „Nachruf auf mich selbst“, einen kritischen Beitrag zur Weltklimakrise mit vielen Denkanstößen für die Wissenschaft der Zukunft.