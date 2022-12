Seit 1981 gibt es in Havixbeck bereits das Angebot „Essen auf Rädern“. Ehrenamtler ermöglichen damit älteren, oftmals alleinstehenden und nicht mehr so mobilen Menschen das Leben in den eigenen vier Wänden. Einer von ihnen ist Paul Freckmann. Und der liefert weit mehr als nur eine warme Mahlzeit.

„Sie wissen aber schon, dass andere viel länger dabei sind als ich?“, fragt Paul Freckmann am Telefon. Soll heißen: Eigentlich möchte er um sein eigenes Engagement gar nicht viel Aufhebens gemacht wissen. Schließlich ist er ja „nur“ einer von vielen ehrenamtlichen Fahrern, die in Havixbeck das Angebot „Essen auf Rädern“ möglich machen. Aber um ihn im Speziellen soll es ja auch gar nicht gehen. Er hat nun mal gerade in der Woche Dienst und darf – oder muss – deshalb als Beispiel herhalten für das, was in Havixbeck seit mehr als 40 Jahren durch viele, viele Ehrenamtler geleistet wird. Und unter diesem Aspekt ist Freckmann dann auch sehr gerne bereit, sich auf einer Tour begleiten zu lassen.