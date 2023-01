Mehr Strom – aber grün soll er sein

Mehrere Unternehmer aus Havixbeck haben sich am Mittwochmorgen über Möglichkeiten informiert, wie sie ihre Betriebe, Läden und Unternehmen klimafreundlicher aufstellen können. Die Gemeinde hatte dazu einen Experten eingeladen – der gleich mehrere Tipps gab.

Einige Betriebe in Havixbeck haben bereits Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern.

Die Gemeinde Havixbeck möchte in den kommenden Jahren klimaneutral werden – laut ersten Entwürfen des neuen Klimaschutzkonzeptes wohl bis 2040. Damit das gelingt, müssen nicht nur Privathaushalte ihren Energieverbrauch senken. Mehr als ein Drittel der jährlich verbrauchten Energie in Havixbeck wird von Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen benötigt. Soll die Klimaneutralität bis 2040 gelingen, müssen diese Unternehmen in Zukunft deutlich klimafreundlicher werden, Energie einsparen und selbst mehr davon produzieren.