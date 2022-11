Mehrfamilienhaus nach Brand teilweise unbewohnbar

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hangwerfeld rückte die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck mit den Einheiten Havixbeck und Hohenholte am Freitagabend um 20.20 Uhr aus. Unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Christian Menke eilten über 40 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen zum Einsatzort, berichtet die Feuerwehr.

Vor Ort stellte sich heraus, dass im Keller ein Wäschetrockner und teile der Styroporkellerdecke brannten. Insgesamt gingen zwölf Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz vor und bekämpften den Brand und kontrollierten das Haus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten fast alle Bewohner das Gebäude verlassen. Eine Person wurde von der Feuerwehr evakuiert. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung ist ein großer Teil des Gebäudes unbewohnbar. Flure und Wohnungen sind verrußt.

Der Strom musste abgestellt werden. Auch die Heizung fiel aus. Diese konnte aber am folgenden Tag durch eine Heizungsfirma wieder in Betrieb genommen werden.

Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck war ebenfalls an der Einsatzstelle und kümmerte sich um die Bewohner, darunter auch Kleinkinder. Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle beschlagnahmt. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, entscheidet sich am Montag. Die Feuerwehr war am Samstag nochmals zur Nachkontrolle vor Ort. Der Einsatz dauerte bis 22.30 Uhr.