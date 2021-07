Mehrschichtige Asphaltdecke fertig

Der gesamte Streckenabschnitt ist schon seit Jahren in einem schlechten Zustand. Und weil das Projekt „Schützenstraße“ zurückgestellt worden ist, wird zurzeit an der Altenberger Straße gearbeitet.

Noch bis Ende August muss die Kreisstraße 1 im Bereich der Altenberger Straße voll gesperrt bleiben. Die Arbeiten für die Erneuerung der Asphaltdecke liegt voll im Zeitplan. „Die Baufirma hat noch bis zum 9. August Betriebsferien, und danach geht es weiter“, erklärte Projektleiter Klaus Westrick von der Straßenbauabteilung des Kreises Coesfeld. Ab dem Schulbeginn am 18. August (Mittwoch) werden die Schulbusse den Straßenabschnitt wieder nutzen können. Die Baufirma richte sich darauf ein und gebe die Straße bei Bedarf frei.

Einige Anwohner haben den Fortschritt schon begutachtet und bemerkt, dass eine mehrschichtige Asphaltdecke neu aufgezogen wurde. „Der Randbereich muss noch intensiv bearbeitet werden, und das nimmt noch einige Tage in Anspruch“, sagt Klaus Westrick. Das 1,5 Kilometer lange Straßenstück wird für 500 000 Euro saniert.

Sanierung kostet 500 000 Euro

Die Sanierung der Altenberger Straße ist zeitlich nach vorne gerückt, weil auf Betreiben der Gemeinde Havixbeck die Erneuerung der Fahrbahn der Schützenstraße (K51) zurückgestellt wurde. Dafür soll dort eine Neuplanung unter Einbeziehung der Bereiche für Fußgänger und Fahrradfahrer erstellt werden. Da beide Straßenbaumaßnahmen unter Einrichtung einer Vollsperrung durchzuführen seien, können sie aus Gründen der Verkehrsführung nicht gleichzeitig stattfinden. In der ursprünglichen Planung war deshalb auch die Erneuerung der K1 hinten angestellt worden, erläutert die Kreisverwaltung.

Als innerörtliche Hauptverkehrsstraße in Havixbeck habe die K1 eine Verkehrsbelastung von circa 3000 Kraftfahrzeugen pro Tag. „Der gesamte Streckenabschnitt ist schon seit Jahren in einem schlechten Zustand. Dieser wurde aufgrund erheblicher Straßenschäden wie Schlaglöcher, Setzrisse und Unebenheiten bei der letzten Zustandsbewertung als ungenügend eingestuft. Eine vollflächige Deckenerneuerung sei unumgänglich. Untersuchungen hätten ergeben, dass der vorhandene bituminöse Aufbau zu gering sei und nicht den Anforderungen der tatsächlichen Belastung entspreche.

Sanierung in zwei Bauabschnitten

Die Sanierung der Altenberger Straße erfolgt in zwei Bauabschnitten. Für den innerörtlichen Bereich zwischen L550 (Lidl) und der Lohmannsiedlung hält der Kreis eine Erneuerung des kompletten Fahrbahnaufbaus im Vollausbau ebenfalls für erforderlich. Für diesen zweiten Bauabschnitt seien noch weitere Planungen und Abstimmungsgespräche erforderlich, auch aufgrund der hier gegebenen Fördermöglichkeiten in Höhe von 70 Prozent. Die Umsetzung soll in Abstimmung mit der Baumaßnahme „Schützenstraße“ mittelfristig erfolgen.

Neben der bereits konkret geplanten Fahrbahnsanierung sieht die Kreisverwaltung Coesfeld Handlungsbedarf auch beim nördlich entlang der Altenberger Straße verlaufenden Radweg. Dessen baulicher Zustand entspreche aktuell der Zustandsklasse 4 (ausreichend). Ein weiterer Mangel sei die nur geringe Breite von zwei Metern. „Entsprechend dem Radverkehrskonzept bestehen Überlegungen, den Radweg, soweit möglich, entsprechend den aktuellen Richtlinien auf 2,50 Meter zu verbreitern.“ Erste Gespräche mit betroffenen Grundstückseigentümern außerhalb der ortsnahen Bebauung seien bereits geführt worden. Der Kreis will die Erneuerung und Verbreiterung kurzfristig zum Förderprogramm anmelden. Der Ausführungszeitpunkt sei abhängig vom Verlauf der Grunderwerbsverhandlungen sowie der Bewilligung der Fördermittel.