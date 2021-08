Mehrsprachig und mehrstimmig

Wie können Schriftstellerinnen und Schriftsteller bekannt gemacht werden, die in Deutschland auch in anderen Sprachen als Deutsch kommunizieren? Das ist eine der Fragen, denen das Festival Westopia ab Mittwoch auf der Burg Hülshoff nachgeht. Gezeigt werden soll ein inklusiver und mehrsprachiger Literaturbetrieb der Zukunft – ausgerechnet an einem Ort, der für die Literatur der Vergangenheit steht.

Was für ein interessanter Kontrast: Die Burg Hülshoff ist quasi die Stein gewordene Erinnerung an eine der bekanntesten und wichtigsten deutschen Dichterinnen. Das dort ansässige Center for Literature wird sich ab Mittwoch aber mit dem genauen Gegenteil der Vergangenheit beschäftigen.

Beim Literaturfestival Wes­topia soll es um die mehrsprachige Literatur der Zukunft gehen. Vom 1. bis 5. September beschäftigen sich auf dem Gelände der westfälischen Wasserburg zahlreiche Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler mit der Frage, wie eine vielfältige und inklusive Literaturlandschaft und eine Gesellschaft, in der alle selbstbestimmt leben können, zukünftig aussehen können.

Vielfalt des Literaturbetriebs soll zu Wort kommen

Die Mehrsprachigkeit des Festivals ist dabei sowohl im wortwörtlichen wie auch im übertragenen Sinn zu verstehen. Denn einerseits sind zahlreiche Veranstaltungen an den fünf Tagen tatsächlich mehrsprachig, am Samstag (4. September) wird das Festivalprogramm zudem in Deutscher Gebärdensprache zu erleben sein. Anderseits geht es auch inhaltlich darum, die Vielfalt des Literaturbetriebs zu zeigen und zu Wort kommen zu lassen. Westopia soll viele Stimmen hörbar und viele Perspektiven sichtbar machen.

Eine der zentralen Fragen, denen dabei nachgegangen wird, ist die, wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller bekannter gemacht werden können, die in Deutschland auch in anderen Sprachen als Deutsch kommunizieren und schreiben. „Welche Texte über Erfahrungen von Mi­gration, Homosexualität, Transgeschlechtlichkeit oder Rassismus gibt es schon oder sollte es geben?“, lautet eine weitere Frage, die man beantworten will.

Fahrradkonvois zum Festival von Münster und Havixbeck aus

Mit Diskussionen, Lesungen, Vorträgen, Performances, Installationen, Workshops, Spaziergängen, DJ-Sets, Konzerten und einem täglichen Kreativprogramm für Kinder soll für möglichst viele Kulturinteressierte etwas geboten werden. Los geht es am Mittwoch um 17 Uhr mit zwei Fahrradkonvois, die in Münster am Leonardo-Campus und in Havixbeck an der Anne-Frank-Gesamtschule starten.

Um 18.30 Uhr beginnt dann auf der Burg Hülshoff die Eröffnungsfeier „Part of our world“, ehe um 19.30 Uhr Andrés Claro die erste von insgesamt fünf Keynote Lectures halten wird. Der Philosoph, Essayist und Universitätsprofessor referiert zum Thema „Broken Vessels: Translation and the Poetics of Hospitality“. Zu seinem Vortrag in englischer Sprache wird es deutsche Untertitel sowie eine Übersetzung in deutsche Gebärdensprache geben.

Tickets sind zum Tagespreis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) zu erwerben. Das vollständige Programm und weitere Infos gibt es unter www.burg-huelshoff.de.