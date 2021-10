Mietbare Luftfilter statt CO2-Ampel?

Mit einem neuen Vorschlag überraschte der Fraktionsvorsitzende der CDU, Thorsten Webering, in der jüngste Sitzung des Gemeinderates. Er bat die Verwaltung zu überprüfen, ob zum Schutz vor Coronainfektionen an den Schulen mobile mietbare Luftfilter zum Einsatz kommen könnten. Den Einbau fester Luftfilter schließt der Rat vorerst aus und setzt auf CO2-Ampeln.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses herrschte noch Einigkeit darüber, in Schulen auf den Einbau fester Luftfiltergeräte vorerst zu verzichten und dafür auf CO 2 -Ampeln zu setzen. Gründe für diese Entscheidung waren, dass die Schulleiter die CO 2 -Ampeln für ausreichend hielten, der Einbau der Luftfilter die Gemeinde eine siebenstellige Summe kosten würde und auch, dass die Ausschussmitglieder davon ausgingen, dass für Kinder unter zwölf Jahren in Kürze ebenfalls eine Empfehlung für eine Impfung gegen das Coronavirus ausgesprochen werde.